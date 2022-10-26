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Одна из крупнейших российских торговых сетей, работающая на отечественном рынке с 2008 года, компания Ситилинк начала официальные продажи оборудования для майнинга криптовалюты Bitcoin. Приобрести ASIC-майнеры могут все желающие, как корпоративные, так и частные клиенты магазина.
Ассортимент оборудования от известного китайского производителя Bitmain представлен четырьмя моделями:
- Bitmain Antminer S19 95T с хешрейтом 95 TH/s и потреблением 3250 Вт, при уровне шума в 82 дБ, стоимостью 518 160 рублей;
- Bitmain Antminer S19J Pro-96T с хешрейтом 96 TH/s и потреблением 2832 Вт, при уровне шума в 80 дБ, стоимостью 578 410 рублей;
- Bitmain Antminer S19J Pro 104T с хешрейтом 104 TH/s и потреблением 2950 Вт, при уровне шума в 80 дБ, стоимостью 553 870 рублей;
- и наиболее производительная модель Bitmain Antminer S19Pro 110T с хешрейтом 110 TH/s и потреблением 3250 Вт, при уровне шума в 82 дБ, стоимостью 686 870 рублей.
Вес одного Asic составляет около 14 килограмм.
Всё продаваемое оборудование проходит предпродажное тестирование и настройку, имеет необходимые сертификаты и документацию, а гарантийный срок на продаваемые ASIC-майнеры Bitmain составляет 6 месяцев.