Майнить Биткоин сможет каждый желающий.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3060 Gigabyte за 30 с началом

3060 Gigabyte за 30 с началом

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

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Одна из крупнейших российских торговых сетей, работающая на отечественном рынке с 2008 года, компания Ситилинк начала официальные продажи оборудования для майнинга криптовалюты Bitcoin. Приобрести ASIC-майнеры могут все желающие, как корпоративные, так и частные клиенты магазина.

Ассортимент оборудования от известного китайского производителя Bitmain представлен четырьмя моделями:

- Bitmain Antminer S19 95T с хешрейтом 95 TH/s и потреблением 3250 Вт, при уровне шума в 82 дБ, стоимостью 518 160 рублей;

- Bitmain Antminer S19J Pro-96T с хешрейтом 96 TH/s и потреблением 2832 Вт, при уровне шума в 80 дБ, стоимостью 578 410 рублей;

- Bitmain Antminer S19J Pro 104T с хешрейтом 104 TH/s и потреблением 2950 Вт, при уровне шума в 80 дБ, стоимостью 553 870 рублей;

- и наиболее производительная модель Bitmain Antminer S19Pro 110T с хешрейтом 110 TH/s и потреблением 3250 Вт, при уровне шума в 82 дБ, стоимостью 686 870 рублей.

Вес одного Asic составляет около 14 килограмм.

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Всё продаваемое оборудование проходит предпродажное тестирование и настройку, имеет необходимые сертификаты и документацию, а гарантийный срок на продаваемые ASIC-майнеры Bitmain составляет 6 месяцев.