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При хорошем охлаждении AMD Ryzen 9 7950X обгоняет Core i9-13900K в Cinebench R23
Борьба за звание самого лучшего десктопного процессора продолжается.
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Всю первую половину сентября любители компьютеров обречены на получение несметного количества непроверенной информации о новой платформе AMD AM5 от всевозможных инсайдеров. Эмбарго на обзоры может быть снято уже 20 сентября и тогда всё будет расставлено по своим местам, но эта дата опять же слухи. А пока есть новая порция утечек о производительности флагманского процессора AMD Ryzen 9 7950X в тесте Cinebench R23.

На этот раз у нас есть возможность оценить нестабильность результатов у инженерных образцов, полученных в разных условиях.

Первый скрин тестирования AMD Ryzen 9 7950X в Cinebench R23 показывает, что он набрал 2205 баллов в однопотоке и 29649 в многопоточном режиме. Тогда как второй скрин от другого инсайдера демонстрирует уже 36256 баллов в многопотоке, что позволяет говорить о превосходстве AMD Ryzen 9 7950X над инженерным образцом Intel Core i9-13900K, как минимум в мультипоточном режиме.

Третий образец 7950X набирает уже 37452 балла в многоядерном тесте, достигая по заверениям тестера частоты 5,1 ГГц по всем ядрам. Его температура при этом стремится к отметке в 96 градусов Цельсия при охлаждения СЖО 360 мм.

Авторы сайта Videocardz связываю такой разброс показателей с более эффективной системой охлаждения, используемой вторым и третьим инсайдером. Дело в том, что процессоры AMD Ryzen 7000, как и в предыдущих поколениях Zen, используют гибкую адаптивную систему выставления частоты ядер в зависимости от их температуры. Что касается температур у Ryzen 7000, то из-за уменьшения площади кристаллов и увеличения плотности размещения в них транзисторов, что связано с переходом на 5 нм техпроцесс, а также из-за присущего новинкам общего увеличения TPD, увеличился исходящий тепловой поток, рассеивать который системам охлаждения стало сложнее.

Кроме того, существенную роль в более низких результатах у первого инсайдера могла сыграть старая версия BIOS F1 для материнской платы AORUS X670E Xtreme от Gigabyte, хотя следующая версия F4 уже доступна. Окончательно добавило скромности итогам тестов использование памяти DDR5-5600, а не более эффективной.

В целом, на своей презентации компания AMD обещала на 48% лучшую производительность по сравнению с 5950X и на 41% лучше, чем у 12900K. Указанные выше результаты говорят о преимуществе 7950X над 5950X и 12900K в тесте Cinebench R23 на 38%.


Но не стоит забывать, что это всё ещё не товарные образцы процессоров и материнских плат, а значит борьба за звание самого лучшего десктопного процессора продолжится.

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