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Бюджетная видеокарта Intel Arc A380 справилась с игрой Crysis в 1080p, показав 60 fps на Very High
Малышку Intel Arc A380 испытали "нагибатором видеокарт".
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Все без исключения компьютерные энтузиасты, держащие руку на пульсе событий, следят за ситуацией с выходом видеокарт Intel семейства Arc Alchemist. Кто-то переключился в режим ожидания с намерением приобрести что-то из будущих новинок, отказывая себе в покупке видеокарт NVIDIA или AMD, другие просто осознают важность выхода на рынок графических ускорителей третьего крупного игрока.

Информация с сайта Videocardz

Модельный ряд видеокарт Arc Alchemist уже известен. Самой младшей из пригодных для игр является Arc A380. Она же единственная, поступившая в продажу на сегодня, хотя добыть её до сих пор крайне сложно. В американском онлайн-магазине Newegg модель ASRock Challenger Arc A380 ITX OC была замечена по цене 139$.

Подготовка к релизу старших версий Arc Alchemist всё ещё ведётся и компания Intel решает выявленные в драйверах недостатки. Одним из них является плохая оптимизация Arc в играх с API, ниже DirectX12 или Vulkan. Ранить именно в эту ахиллесову пяту подопытную Arc A380 решил тестировщик с youtube-канала PCGH Benchmarks & Analysis.

В тесте использовалась оригинальная версия игры Crysis с API DirectX 10, вышедшей 15 лет назад, а не обновлённый Crysis Remastered 2020 года. Стоит заметить, что 15 лет назад игра Crysis впервые получила у геймеров прозвище "нагибатор видеокарт", поскольку отличалась крайне высокими требованиями к "железу". Фактически, на тот момент на рынке просто не было доступных видеокарт, способных справиться с игрой так, чтобы получить высокую частоту кадров на максимальных настройках в высоком разрешении.


По результатам тестирования младшенькая Intel Arc A380 смогла обеспечить стабильные 60 кадров в разрешении 1080p, при очень высоких настройках и сглаживании, установленном на 4x MSAA. В некоторых сценах кадровая частота доходила до значения 80, при этом на всём протяжении теста значимых просадок не наблюдалось.

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Кому-то такое достижение может показаться сомнительным, но на многочисленных форумах основной претензией пользователей к Intel была как раз недостаточная оптимизация видеокарт Arc под устаревшие API. Дело в том, что видеокарты подобного уровня, как Arc A380, покупают как раз под старые, либо современные очень нетребовательные игры, поскольку AAA проекты она попросту не "вытянут". При этом сама Intel обещала компенсировать слабую производительность своего первого поколения Arc Alchemist низкой розничной ценой.

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#intel #тест #видеокарта #arc alchemist #crysis #a380
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