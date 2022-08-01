С какой стороны ни посмотри - всё не то!

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Ещё совсем недавно компьютерное сообщество недоумевало о необходимости выпуска видеокарты Radeon RX 6400 компанией AMD и GeForce 1630, которой компания NVIDIA по какой-то причине присвоила числовое обозначение GTX, традиционно присуждаемое геймерским решениям. Причиной недопонимания стала очень странная взаимосвязь между крайне урезанными техническими характеристиками этих видеокарт с их рыночной ценой. Теперь на графический рынок, пусть и с многочисленными переносами, пытается выйти третий игрок в лице компании Intel.

Из всего анонсированного модельного ряда на данный момент в продажу, и пока только в Китае, поступила лишь младшая модель Intel ARC A380.

Изображение с сайта Videocardz

Популярный youtube-канал Hardware Unboxed провёл тестирование новинки в нескольких современных играх.

В общем результате видеокарта Intel ARC A380 в разрешении 1080p способна обеспечить игроку средние 46 кадров с минимальным показателем в 28 fps.

Подобная производительность, более близкая к показателям GTX 1050 Ti, нежели к Radeon RX 6400, вызывает вопросы о цели существования подобного решения. Для игровой видеокарты 2022 года релиза это чересчур мало, а для офисной машины чрезмерно, учитывая текущую цену в 192 доллара. Кроме того, для правильной работы Intel ARC A380 требуется наличие поддержки функции ReBAR, а значит компьютер пользователя должен быть собран на современной платформе. Прибавляет сомнений всей ситуации и многочисленные жалобы обзорщиков на сырые нестабильные драйверы для дебютанта.

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В целом, популярность такого продукта на розничном рынке вызывает объективный пессимизм. Более вероятным решением видится уход этой модели на рынок готовых компьютеров, где сведения о несбалансированности сборки не доходят до конечного пользователя, а настоявшаяся в годах волшебная фраза "Intel inside" способна растворить сомнения слабокомпетентного покупателя.