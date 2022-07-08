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Новые игровые видеокарты NVIDIA GTX 1630 появились в российских магазинах - смотрим цену
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В конце июня 2022 года компания NVIDIA представила новые видеокарты начального игрового уровня GeForce GTX 1630. Здесь стоит сделать сразу две оговорки. Во-первых "новые" они по дате выхода, ведь графический ускоритель базируется на GPU TU117-150, относящемуся к предыдущему поколению Turing. Во-вторых, к игровым их относит сама компания, наделив видеокарту приставкой не GT, присваиваемых офисным картам, а GTX, которые исконно относятся к геймерским решениям.

Из номера продукта GTX 1630 можно решить, что новинка является приемником GT 1030, но путаницу вносит та самая приставка. Будет логичнее считать GTX 1630 наследницей GTX 1050 и GTX 1050 Ti, поскольку именно с ними сама NVIDIA попыталась сравнить её производительность.

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От карт поколения GTX 1050 (Ti) поколения Pascal новую "тридцатку" также отличает поддержка современных видеокодеков, что является безусловным преимуществом при использовании карты в мультимедийных целях.

Слабым местом GTX 1630 является разрядность шины памяти, составляющей скромные 64 бит, что снижает пропускную способность памяти до 96 Гбайт/с. Сама память набрана чипами GDDR6 (12000 МГц) и её объём равен 4 ГБ.

Чип NVIDIA GTX 1630 содержит в себе всего 512 CUDA ядер. По этому параметру она уступает не только GTX 1650 с её 896 ядрами, но и любимице Джокера - GTX 1050 Ti, имеющей 768 ядер. Но, как известно, не всё решает количество ядер. Новинка имеет частоту GPU 1785 МГц в режиме Boost, обходя по этому показателю своих пожилых собратьев.

Источник изображения: VideoCardz

В конечном итоге популярность видеокарты у покупателей определяет её розничная цена, а значит пришло время её озвучить. На данный момент новинка представлена одной моделью - Palit NVIDIA GeForce GTX 1630 DUAL 4G. Её покупка обойдётся покупателю в 19 590 рублей.

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Хотелось бы видеть ценник с гораздо меньшей суммой, особенно учитывая рекомендованную цену GTX 1630  в 169$, но ослабевший на днях рубль пока что не внушает подобного оптимизма.

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