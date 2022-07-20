реклама
Выход на рынок высокопроизводительных видеокарт Intel Arc Alchemist пока что отложен до неопределённого времени, а представители компании выступают у популярных блогеров с неработающими муляжами.
Единственной настольной видеокартой, которую популярным It-ресурсам удалось заполучить и протестировать является модель Intel Arc GUNNIR A380 Photon OC, поступившая в ограниченную продажу только в Китае. Она базируется на одном из младших чипов и на данный момент уступает по производительности таким видеокартам начального уровня, как AMD Radeon RX 6400 и NVIDIA GeForce GTX 1650.
Videocardz собрал воедино мнения всех обзорщиков, опробовавших Intel Arc A380 и пришел к не очень приятным выводам.
Например, ComputerBase отмечает, что играть на A380 равносильно нахождению на минном поле, поскольку графический ускоритель ведёт себя непредсказуемо. Виной тому недоработанные драйверы. Из-за них видеокарта периодически зависает и требует перезагрузки системы. Авторы не понимают, как такая авторитетная компания могла выпустить такой сырой продукт.
Igor'sLAB говорит о невозможности нормально использовать видеокарту без включения функции ReBAR. С технической точки зрения модель Intel Arc GUNNIR A380 Photon OC выглядит собранной в спешке и с большой экономией на компонентах. В истории ресурса это второй случай, когда они присуждают антинаграду "Не одобрено!".
Возможно хорошими новостями для геймеров является тот факт, что на данный момент Intel Arc показала полную неспособность работать ни с какими майнинговыми программами. Были опробованы NiceHashMining, trex miner, lolminer и teamreminer в среде Windows. Но это явление, по всей видимости, временное.
Со ссылками на все имеющиеся на данный момент обзоры Intel Arc A380 можно ознакомится здесь.