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Hardware Unboxed опубликовал разгромный обзор на новинку от NVIDIA - видеокарту GTX 1630
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Чуть более недели назад лидер отрасли компания NVIDIA представила своё новое решение - видеокарту GeForce GTX 1630. Эта видеокарта призвана сменить на рынке такие морально устаревшие продукты поколения Pascal, как GTX 1050 (Ti), волей-неволей относящихся к игровому сегменту. Игроки, предпочитающие тратить на видеокарты по минимуму, многого от GTX 1630 не ждали, ведь предварительные утечки не обнадёживали, но конечный результат вызвал у всех самые смешанные чувства.

В последние полтора года компании NVIDIA и AMD с трудом успевали штамповать свои GPU для видеокарт, пригодных для майнинга, извлекая сверхприбыли из второй волны криптолихорадки. Вероятно, это наложило отпечаток в их умах на ценовое позиционирование их продукции. Рекомендованная цена GeForce GTX 1630 составляет 169$. Такая стоимость спорного продукта в условиях серьёзного спада майнинга не находит оправдания у многих покупателей.

Ещё большее недоумение вызвало "обрезание" ключевых параметров новинки. GPU TU117-150 содержит всего 512 CUDA ядер, а разрядность шины памяти составляет всего 64 бит, что сводит на нет использование памяти типа GDDR6, снижая её пропускную способность до 96 Гбайт/с. Объём памяти равен 4 ГБ - это, пожалуй, единственный оптимальный параметр для чипа такого уровня.

Источник изображения: VideoCardz

Но самым главным разочарованием явилась производительность GeForce GTX 1630 в играх, ведь она не смогла обойти даже GTX 1050 Ti, которую саму по себе многие игроки по праву считали серьёзным компромиссом.

Youtube-канал Hardware Unboxed опубликовал свой взгляд на GeForce GTX 1630, представив её обзор. В нём авторы сравнили GTX 1630 почти со всеми присутствующими на рынке актуальными видеокартами, вызывающими интерес у широкого круга геймеров. Для оценки были отобраны 12 популярных игровых проектов. Результат получился следующий.

В среднем значении видеокарта GeForce GTX 1630 проигрывает как GTX 1050 Ti, так и Radeon RX 6400, установленной в слот PCIe 3.0., который снижает её производительность. А ведь ещё совсем недавно выпуск такой карты, как AMD RX 6400 не ругал разве что самый ленивый.

Авторы считают, что компании NVIDIA должно быть стыдно за появление на рынке GeForce GTX 1630 с такими характеристиками. Безусловно, основным предметом возмущения Youtube-блогера явилась абсолютно не логичная для продукта подобного уровня цена. По его мнению, справедливым мог бы стать ценник в 70$, не более.

Кроме того, обзорщик посчитал излишним добавление шестиконтактного разъёма дополнительного питания на рассматриваемой им модели Gainward Ghost.

В итоге видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1630 годится лишь для игр с низкими системными требованиями, в разрешении не выше 1080p. Желающим приобрести новую видеокарту для игр в FullHD автор обзора рекомендует добавить денег и взять RX 6600, которую он считает игровым минимумом на сегодня. В крайнем случае, при нежелании увеличивать бюджет покупки, он советует обратить взор на вторичный рынок.

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