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Видеокарта NVIDIA GTX 1630 против AMD RX 6400 в играх - кто живёт на дне океана
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Более полутора прошедших лет производители видеокарт компании NVIDIA и AMD "морозили" геймеров, являющихся их исконными клиентами и приносящих им прибыль долгие годы. Если же говорить более пафосно, то без геймеров этих компаний попросту бы не существовало в том виде, в котором они пребывают на данный момент. Игроков уверяли, что они в приоритете, а майнеры вторичны, но на деле видеокарты становились для первых всё менее и менее доступны. Наверное нет смысла ворошить прошлое, но каждый сделал для себя выводы, а про "корпорации добра" больше никто в комментариях не упоминает.

С другой стороны, обижаться на коммерческие компании, главной задачей которых является извлечение прибыли, выглядит как минимум по-детски. Но рынок игровых видеокарт, вне фактора майнинга, является довольно специфичным, а значит игроки тоже могут сказать своё "Фи", обратив взор на вторичный рынок или уйдя на консоли, сделав отчёт для инвесторов не очень приятным. Поэтому репутация и лояльность историческим клиентам здесь всё-таки в какой-то степени продолжают иметь значение.

Майнинг на спаде! Казалось бы, компании NVIDIA и AMD должны были сделать разворот на 180 градусов и вновь обратить свой взгляд на игроков, заискивающе им улыбаясь. Проще говоря, представить им достойные модели видеокарт по приемлемым ценам, какими были в своё время GTX 660, GTX 1060, RX 580 и прочие хиты с ценой в районе 200 долларов или чуть больше.

AMD И NVIDIA сделали по-своему, они выпустили AMD RX 6400 и NVIDIA GTX 1630 с рекомендованной ценой 159$ и 150$ соответственно. В реальности их стоимость в западных магазинах равна тем самым 200$, а в российских все 300$ (в районе 20 000 рублей), что можно списать на особенности национальной торговли.

Что получает игрок за эти деньги в играх наглядно показал youtube-канал Benchmark, отправив на ринг NVIDIA GTX 1630 против AMD RX 6400. Тестирование проводилось в разрешении 1080p, настройки средне-высокие. Результат следующий.


Слабые GPU, урезанные до 64 бит шины, урезанные линии PCIe - всё это делает NVIDIA GTX 1630 и AMD RX 6400 "мёртвыми" по выходу. Если, покупая GTX 660, GTX 1060 или RX 580 можно было быть уверенным, что их хватит на несколько лет, то теперь самые "доступные" видеокарты, которые NVIDIA и AMD называет игровыми, никакого запаса не имеют. Кроме того, они не способны обеспечить приемлемый гейминг уже сейчас.

В то же время, если RX 6400 может предложить хоть что-то в плане FPS, хоть и сквозь слёзы, то проигрывающую ей почти в два раза GTX 1630 иначе, как фиаско не назовёшь.

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Главный посыл ситуации таков - "двухсотдолларовых" бюджетных видеокарт с приемлемой производительностью и хоть каким-то запасом на будущее больше не будет. Виновата в этом инфляция доллара, майнинг, дефицит мощностей, всемирная страшная инфекция, аппетиты производителей или что-то ещё - уже не важно. Отныне гейминг начинается от 500$ за одну только видеокарту.

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