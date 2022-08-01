Windows 11 из коробки и 46 000 рублей за базовую версию.

реклама

После того как компания Sony забросила рынок портативных консолей, её место должен был занять новый король - Steam Deck. Недавно мы с вами могли оценить степень популярности Steam Deck в России по девятикратному обвалу цен на неё на площадке Avito.

Работает детище корпорации Valve под управлением операционной системы SteamOS 3.0, но возможности установки на неё Windows она всё же не лишена. Тем не менее работа под Windows у Steam Deck является в какой-то степени экспериментальной и может вызвать ряд сложностей, включая плохую адаптацию игр и снижение производительности в них. Покупка самих игр для неё предусматривается в магазине Steam. И вот с этим в российском регионе сейчас возникают трудности. Очевидно, что в такой ситуации отечественному пользователю необходимо искать альтернативу. Ею может оказаться китайская новинка - AOKZOE A1, продажи которой недавно стартовали в Китае. Вероятно, не за горами её появление на Aliexpress и в российских магазинах.

Консоль AOKZOE A1 работает под управлением операционной системы Windows 11, что называется "с завода", и поддерживает установку Steam OS (на будущее). Её сердцем стал "мощный" восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 6800U (архитектура Zen 3+, 6 нм TSMC) со встроенной графикой AMD Radeon 680M (архитектура RDNA 2, 12 вычислительных ядер). При весе чуть менее 700 грамм габариты устройства составляют 285*125*24 мм.

Восьмидюймовый сенсорный IPS-дисплей поддерживает разрешение FullHD+ (1920*1200 точек). Яркость экрана составляет 350 нит при 100%-ом охвате sRGB.

Оперативная память стандарта LPDDR5 6400 МГц может иметь объём 16 или 32 ГБ в зависимости от модификации. Ёмкость NVMe SSD (PCIe 3.0 X 4) может составлять от 512 ГБ до 2 ТБ. Автономность AOKZOE A1 обеспечивает аккумулятор ёмкостью от 12600 до 17 100 мА*ч.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что касается цены, то базовая версия 16 ГБ ОЗУ/ 512 ГБ SSD оценивается в 5099 юаней или в 46 000 рублей по текущему курсу. Старшая модель с максимальной начинкой 32 ГБ/ 2 ТБ обойдётся в 70 000 рублей (7699 юаней).