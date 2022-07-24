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Портативную игровую консоль Steam Deck от Valve Corporation вряд ли удастся приобрести в России в виде белого товара. С самого старта продаж в нашу страну эти приставки поступали по серым каналам и продавались частными лицами, преимущественно на площадке Avito.
В начале апреля мы с вами могли оценить аппетиты предприимчивых перекупщиков. Тогда они требовали за Steam Deck от 300 до 640 тысяч рублей, в зависимости от модели и своего мировоззрения. Официальная цена консоли в максимальной комплектации с накопителем на 512 ГБ на тот момент составляла 649 долларов (около 52 тысяч рублей при курсе доллара в районе 80 рублей).
Снискала ли новинка популярность у российских пользователей выяснить невозможно, поскольку статистика по продажам неофициального товара отсутствует как явление. Но косвенно мы можем сделать выводы, отследив динамику цен на Steam Deck на площадке Avito.
Итак, сегодня детище Гейба Ньюэлла оценивается российскими перекупщиками в 55 тысяч за модель с накопителем на 64 ГБ и в 70 тысяч рублей за старшую модель с памятью на 256 ГБ (при курсе доллара в 58 рублей). Это до 9 раз дешевле, чем весной текущего года.
Списать такой ценопад на укрепившиеся рубль или совесть спекулянтов вряд ли получится. Можно было подумать, что виною тому выгодные предложения на китайских торговых площадках, но и там царит ценовое недоразумение.
Вполне вероятно, что основной причиной падения цен стал низкий спрос со стороны покупателей и продавцы либо продают товар по себестоимости, пытаясь отбить свои вложения, либо с минимальной наценкой, уже не надеясь извлечь существенную прибыль.
Скорее всего, на релиз Steam Deck в России оказали влияние сразу несколько факторов: это и отсутствие официальных поставок, а значит и сервисного и гарантийного обслуживания на территории РФ, и сложности с покупкой игр в магазине Steam, возникающие у российских пользователей, и рублёвая цена у частных продавцов, сопоставимая с ценой ноутбука аналогичной производительности.