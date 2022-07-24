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Компания ASRock была создана 20 лет назад в качестве дочерней компании ASUS для конкурирования на рынке недорогой OEM-продукции. Пройдя нелёгкий путь реструктуризаций и расширения сфер влияния, она стала не менее известной, чем своя прародительница. Массовому потребителю ASRock знакома прежде всего материнскими платами. Не так давно ассортимент компании пополнился видеокартами. Теперь для неё настало время занять свою нишу на рынке игровых мониторов.

Стало известно, что первенцами ASRock станет линейка Phantom Gaming, которая будет представлена двумя моделями PG34WQ15R и PG27FF.

Для PG34WQ15R заявлены следующие характеристики:

- размер дисплея: 34 дюйма;

- тип матрицы: VA;

- разрешающая способность: 3440x1440 точек;

- частота обновления экрана составит 48-165 через разъём DisplayPort и 48-100 через HDMI.

Спецификации PG27FF более скромные:

- дисплей диагональю 27 дюймов;

- IPS панель;

- разрешающая способность 1920x1080 точек

- частота обновления экрана: 48-165 через разъём DisplayPort и 48 -165 через разъём HDMI.

Мониторы обеспечены поддержкой технологии AMD Freesync Premium и нацелены на геймерский сегмент. Оба монитора будут иметь изогнутый экран.

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На данный момент модели прошли сертификацию, а подробности, включая цены, нам станут известны чуть позже.