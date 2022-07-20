Игра получила невероятно высокие оценки критиков и игроков.

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В сети интернет уже много лет существует негласное правило - если хочешь получить много лайков, то запости фото милого котика. Небольшая французская студия BlueTwelve Studio пошла дальше и вчера 19 июля выпустила приключенческую игру Stray про бродячего рыжего кота, потерявшегося в грязных закоулках умирающего кибер-города, из которого ему предстоит выбраться, распутывая таинственные загадки, не без помощи летающего друга-дрона.

Игра быстро завоевала высокие оценки критиков и сердца игроков, а потому она сразу же поточила когти об рейтинг недельного чарта и ловко взобралась в первую тройку лидеров, свернувшись там клубочком, не желая покидать нагретого места.

Пиковый онлайн проекта достиг почти 63 тысячи игроков, а прямо в это время за судьбу пушистой потеряшки болеют 49 тысяч человек.

Сейчас игра доступна в Steam по цене 700 рублей и имеет поддержку русского языка (интерфейс). Тем не менее некоторые российские пользователи, в силу известных причин, могут столкнуться с определенными трудностями при покупке, которые им предстоит преодолеть самостоятельно. Как видите, жизнь тяжела не только у бездомных котов, но и у наших геймеров.

Поскольку Stray всё же инди-проект, то возможно по этой причине разработчики не стали внедрять в него защиту Denuvo, вероятно рассчитывая на лояльность аудитории. Но из-за отсутствия препятствий для взлома, а также из-за сильного внимания сообщества к игре, Весёлый Роджер был поднят над Stray сразу же в день релиза. Различные версии игры уже лежат в торрент-бухтах, где их можно скачать, надеемся лишь в ознакомительных целях и для последующего законного приобретения. На сегодня оплата любой игры является важнейшим выражением благодарности разработчикам за полученные положительные впечатления.

Источники:

Steam

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