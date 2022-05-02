Взлететь можно будет на менее дорогом "железе".

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

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Авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2020 завораживает игроков своими красивыми пейзажами и реалистичностью, но для комфортной игры требует наличия довольно производительной видеокарты. С последними дела в настоящее время обстоят довольно сложно - если на западе цены стремятся к рекомендованным, то российскому геймеру в условиях жёстких санкций пророчат дефицит компьютерных комплектующих и повышение цен на них. Возможно ситуация изменится в лучшую сторону, когда будут налажены стабильные схемы "серых" поставок компьютерной продукции.

В таком положении новость от разработчиков Microsoft Flight Simulator приходится как раз кстати. Ответственная за проект французская студия Asobo сообщила, что авиасимулятор получит поддержку технологии масштабирования AMD FSR. Более раннее заявление о внедрении Nvidia DLSS также остаётся в силе.

Исполнительный продюсер Asobo Studio Martial Bossard указал, что поддержку DLSS 2.0 и FSR 1.0 планируется запустить в рамках обновления 10 июля. Версия FSR 2.0 подоспеет чуть позже.

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Внедрение технологий масштабирования AMD FSR и NVIDIA DLSS позволит геймерам запустить игру на менее производительной системе, практически не принося в жертву качество изображения.