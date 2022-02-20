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Американец купил у россиянина три видеокарты Radeon RX 6900 XT, но получил коробку с макаронами

Американец купил у россиянина дорогие видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT и получил вместо них макароны «Красная цена».
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Мы привыкли обсуждать риски покупки компьютерных комплектующих на местных площадках частных объявлений, но, как показал ниже описанный случай, неприятности случаются и на международных направлениях. Не так давно один из заокеанских пользователей площадки Reddit под ником Arсtiсyсlоnе сообщил сообществу о вопиющем случае обмана, с которым ему пришлось столкнуться лично.

В декабре прошлого года на международной торговой площадке Ebay он купил у россиянина из Ижевска три видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT за 2950 долларов США (приблизительно 227 тысяч рублей). Посылка до получателя в США шла довольно долго. Её вес составлял почти 5 килограммов и вероятно это убедило американца в том, что к нему едут именно видеокарты. Получив долгожданное отправление и вскрыв его, покупатель с удивлением обнаружил в ней пачки с макаронными изделиями высшего сорта марки "Красная цена" и российские газеты. 

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Обманутый гражданин США попытался оформить возврат, но сервис Ebay сообщил ему, что окно возврата было закрыто 4 февраля.

Пост пострадавшего собрал на Reddit более 400 комментариев. Некоторые пользователи сочли символичным выбор именно макарон в качестве груза и словесно обыграли этот факт, сообщив Arсtiсyсlоnе, что его "облапошили". Пострадавший в свою очередь предложил всем желающим купить у него российские макароны по цене 273 доллара за пачку.

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