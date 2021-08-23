Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Осень почти наступила, а значит новая волна пандемии COVID-19 набирает обороты по всему миру. Глобальное интернет-сообщество фанов продукции Samsung сообщает, что под угрозой полной остановки оказался один из крупнейших заводов Samsung, расположенный во вьетнамском Хошимине. Введенные в городе против распространения вируса меры запрещают горожанам свободно передвигаться, поэтому многие сотрудники Samsung просто не смогут попасть на работу. Руководство предприятия ожидает колоссальные убытки из-за нарушения производственного процесса. Не исключается и полная остановка завода. Ранее части работников предприятия удавалось обходить ограничения, поскольку для них были организованы спальные места на самом предприятии или недалеко от него, но даже с такими мерами предприятие работало менее, чем на 40% своей мощности. Общая численность работников предприятия составляет более 7000 человек и наладить быт такого количества человек в границах предприятия практически невозможно. Есть надежда, что топ-менеджерам Samsung удастся найти компромисс с вьетнамскими властями и получить особый режим для своих работников.

Относительно хорошая новость состоит в том, что на данном заводе не производятся чипы для оперативной памяти, SSD и видеокарт NVIDIA RTX 3000 - предприятие выпускает телевизоры и бытовую технику. Однако общая тенденция неутешительная. Если раньше нам прогнозировали хотя бы примерные сроки полной победы над пандемией, то теперь царит полная неопределенность и какой завод следующий внесет свою лепту в глобальный дефицит — неизвестно.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU



