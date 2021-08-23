Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Один из крупнейших заводов Samsung может быть полностью остановлен из-за COVID-19

Новая волна пандемии усилит глобальный дефицит электронных товаров.
[ ] для раздела Блоги
2
12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Осень почти наступила, а значит новая волна пандемии COVID-19 набирает обороты по всему миру. Глобальное интернет-сообщество фанов продукции Samsung сообщает, что под угрозой полной остановки оказался один из крупнейших заводов Samsung, расположенный во вьетнамском Хошимине. Введенные в городе против распространения вируса меры запрещают горожанам свободно передвигаться, поэтому многие сотрудники Samsung просто не смогут попасть на работу. Руководство предприятия ожидает колоссальные убытки из-за нарушения производственного процесса. Не исключается и полная остановка завода. Ранее части работников предприятия удавалось обходить ограничения, поскольку для них были организованы спальные места на самом предприятии или недалеко от него, но даже с такими мерами предприятие работало менее, чем на 40% своей мощности. Общая численность работников предприятия составляет более 7000 человек и наладить быт такого количества человек в границах предприятия практически невозможно. Есть надежда, что топ-менеджерам Samsung удастся найти компромисс с вьетнамскими властями и получить особый режим для своих работников.

Относительно хорошая новость состоит в том, что на данном заводе не производятся чипы для оперативной памяти, SSD и видеокарт NVIDIA RTX 3000 - предприятие выпускает телевизоры и бытовую технику. Однако общая тенденция неутешительная. Если раньше нам прогнозировали хотя бы примерные сроки полной победы над пандемией, то теперь царит полная неопределенность и какой завод следующий внесет свою лепту в глобальный дефицит — неизвестно.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки
RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене
20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился
3090 в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
10
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: август 2021
7
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
2
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX68U
18
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K240
11
F1 2020: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Days Gone: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
3
Обзор и тестирование мини-ПК ASUS PN41
15
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
23
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
20

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 29
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 23
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эфир перестал быть самой доходной криптовалютой для майнинга на видеокартах
57
В магазины РФ прибыла большая партия видеокарт NVIDIA – скидок нет, а цены продолжают расти
147
Финансовый директор Coinbase рассказала о подготовке к криптозиме
58
Житель ЮАР не может восстановить доступ к кошельку с Биткоинами на сумму $1 000 000
20
Аналитики РБК заговорили о росте Эфира до 40 000 долларов
7
Microsoft попросила неопытных пользователей отказаться от теста экстремальных функций Windows 11
8
NVIDIA в минувшем полугодии нарастила складские запасы на десятки процентов
39
Intel представит большие изменения в архитектуре своих процессоров
118
GeForce RTX 3090 в разрешении 8К протестировали в GTA 5: реалистичен каждый кустик
5
GSC Game World находится в поисках новых разработчиков
1
Недорогие видеокарты NVIDIA исчезают из магазинов РФ, серии GeForce GTX 1660/1650 от 30 000 р
44
Процессоры AMD Ryzen AM5 на архитектуре Zen4 будут иметь встроенную графику, как у Intel
12
Первые тесты 16-ядерного Core i9-12900K разочаровывают – уровень Core i9-11900K в PugetBenchmark
26
Глобальная модификация для Cyberpunk 2077, кардинально меняющая баланс в игре, уже доступна для скачивания
20
Samsung представила модули памяти DDR5-7200 объемом 512 ГБ
28
Крупная авария вынудила Илона Маска включить автосохранение видео на регистраторах Tesla
22
Глобальная стратегия Humankind возглавила чарт продаж в Steam на этой неделе
3
51 смартфон Xiaomi получил стабильную прошивку MIUI 12.5 на Android 11
2
Samsung анонсировала новую ОЗУ DDR5-7200 объёмом 512 Гб
50
Activision неубедительно объяснила причину отсутствия упоминания издательства в трейлере Call of Duty Vanguard
1

Популярные статьи

О бесплатных устройствах для майнинга криптовалюты Helium
15
Diablo ll Resurrected : впечатления от бета-теста
78
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: август 2021
7
Установка Ice-Hammer IH-4500 на АМ4
52
Распродажа августа 2021: Windows 10 Pro за $6.25, скидки на MS Office и утилиты до 90%
Разгон до 200 FPS за 0 секунд или самые эксклюзивные и дорогие A-Brand PC
26
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
10
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
2
10 простых настроек Windows 10 для максимальной производительности и плавности в играх в 2021
3

Сейчас обсуждают

nazgulsh
17:29
Ваще я эти пляски с Эльбрусом и громкие заявления помню уже десятилетия, а воз и ныне там )) Сферический, неуловимый (ибо ненужный) конь в вакууме.
В России появился первый отечественный бюджетный компьютер на базе 2-ядерного процессора Эльбрус-2С3
Вадим Пионер
17:29
Во всем мире такие разработки ведут бизнесмены сами, государство мало чем помогает. У нас полностью лежит на государстве ( читай на нас, налогоплательщиков ) такие разработки и внедрение , у нас бизне...
В России появился первый отечественный бюджетный компьютер на базе 2-ядерного процессора Эльбрус-2С3
Gnl_Sturn
17:28
Выглядит-то ремастер неплохо, но техническое состояние у него совершенно удручающее: игра просто не запускается на мониторах с частотой более 60 Гц, некоторые эффекты всё ещё уступают геймкубовской/wi...
Похоже, Capcom намекает на скорый анонс ремейка Resident Evil 4
lеad
17:26
Штатный регистратор вообще ничего не записывает, тк некуда. Для начала надо usb совместимый накопитель купить, формат нужный сделать и папки создать нужные. это несложно, но без спец знаний не сделать...
Крупная авария вынудила Илона Маска включить автосохранение видео на регистраторах Tesla
nazgulsh
17:25
в свое время смарты могли существовать практически бесконечно, если их не разбомбить или не утопить - съемная крышка АКБ решала и ее (АКБ) замена.. теперь же для замены АКБ необходимо серьезно напрячь...
Xiaomi планирует расширить оперативную память уже выпущенных смартфонов на 2-6 Гб
Виталий Shokerxxx
17:24
к 2 ядрам еще игровую карточку 730 на 4 гига и будет норм само оно для ред алерта 3. в 120 кадров потянет 100% в 8к.
В России появился первый отечественный бюджетный компьютер на базе 2-ядерного процессора Эльбрус-2С3
nazgulsh
17:20
К сожалению, пресса так и не смогла узнать, сколько же будет стоить новый бюджетный компьютер. Взрыднул
В России появился первый отечественный бюджетный компьютер на базе 2-ядерного процессора Эльбрус-2С3
Юрий Греканский
17:19
Ведьмак выглядел достойно и не был сделан на отЪись, в отличие от Кибербага 2077. Где оптимизация, где ИИ персонажей, где простреливающиеся колёса авто? Глупо оправдывать всё остальное перепичканной р...
Cyberpunk 2077 — разочарование года, удалил игру спустя 8 часов прохождения
LoL
17:18
Да, интересно будет глянуть на риппер с 512мб Л3, если этот монстр появится.
Производство AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X с огромным L3-кэшем начнётся уже в этом году
Spambomber_1
17:17
https://coub.com/view/9cmls
Последнее обновление безопасности Windows 10 сломало команду Alt + Tab – два актуальных решения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем