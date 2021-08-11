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В 16:00 по МСК старт продаж AMD Radeon RX 6600 XT - один из магазинов уже озвучил свои рублёвые цены

Сегодня в 16:00 по МСК стартуют продажи AMD Radeon RX 6600 XT - смотрим цены в российских магазинах.
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Дешевая RTX 3060 - дешевле нет нигде
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Сегодня 11 августа 2021 года состоится мировой старт продаж новых видеокарт AMD Radeon RX 6600 XT, так ожидаемых геймерами. Новая модель от команды "красных" является конкурентом NVIDIA GeForce RTX 3060, обеспечивая немного большую игровую производительность. Ориентировочная эффективность Radeon RX 6600 XT в майнинге Ethereum составляет 30-32 MH/s после оптимизации, при энергопотреблении в районе 60 Вт. Radeon RX 6600 XT базируется на графическом чипе Navi 23 с 2048 потоковыми процессорами, работающих на частоте до 2589 МГц. У адаптера в арсенале 32 МБ Infinity Cache и 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6, работающей по 128-битной шине. Как было сообщено ранее, интерфейс PCI-E имеет всего восемь линий версии 4.0 вместо шестнадцати, что в определенных случаях может привести к падению fps.
Перейдём к самому важному. Рекомендованная цена новинки составляет 379 долларов. В российской рознице к этой цене прибавляется 20% НДС и прочие расходы. Один из российских магазинов уже озвучил список моделей и цен на них, которые будут в продаже в 16:00 по МСК. Но продавец указывает, что возможен перенос продаж на завтра из-за логистических проблем. Ранее данный продавец обнадёжил наших читателей, указав, что видеокарты будут в наличии в день старта продаж, не уточнив сколько именно их будет. Но всё-таки все надеялись на крупную партию. В реальности их будет чуть более 550 штук. Конечно, вины торговой сети в этом нет, но к счастью это не единственный магазин в России и за рубежом. Цены в указанном магазине будут начинаться от 42999 рублей за модель Sapphire AMD Radeon RX 6600 XT PULSE GAMING OC. Линейка Pulse от Sapphire раньше традиционно являлась лучшим выбором пользователей по соотношению цена/качество и чем она окажется на этот раз нам покажут будущие обзоры.
Замыкает ценовую цепочку модели GIGABYTE AMD Radeon RX 6600 XT GAMING OC PRO, Sapphire AMD Radeon RX 6600 XT NITRO+ GAMING OC и MSI AMD Radeon RX 6600 XT GAMING X с ценником в 49999 рублей.


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