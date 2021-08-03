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В 2021 году мы часто обсуждаем цены на новые видеокарты и их дефицит. Если не впадать в очередные поиски причин и виноватых, то можно констатировать факт массового исхода геймеров в нижние пользовательские сегменты. Если раньше энтузиаст покупал GTX 1080 за 599$, то сейчас за эти деньги он не сможет себе позволить даже видеокарту с индексом 60 на конце (RTX 3060). И это при том, что они сопоставимы по производительности и это уже само по себе лишает геймера всякого личного прогресса в плане железа в его ПК. Геймеры всегда предпочитавшие видеокарты NVIDIA с индексом 60 на конце (или сопоставимые от AMD) казалось бы вообще замерли во времени и продолжают использовать своих ветеранов. Отчёт сервиса Steam об используемых пользователями видеокартах за июнь 2021 года отлично демонстрирует общую картину.

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Но покупать видеокарты иногда всё же приходится, а значит пришло время узнать, что в современных играх может предложить одна из самых недорогих игровых видеокарт из магазина GTX 1650 Super за 28000 рублей и бывшая в употреблении Radeon RX 580 с Авито за те же деньги.

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Поможет нам в этом youtube-канал Benchmark, протестировавшийGeForce GTX 1650 Super 4 GB и Radeon RX 580 8 GB в восьми современных играх в разрешении 1080p. Результаты получились следующие.

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Вывод вполне банален — старая видеокарта, которая продаётся уже только на вторичном рынке и наверняка утомлена майнингом, всё ещё позволяет играть в современные игры в разрешении 1080p. Более свежий продукт в лице GTX 1650 Super не предоставляет особых преимуществ, кроме магазинной гарантии, выдавая сопоставимую производительность. Но и та и другая карты не имеют запаса на будущее и не подходят требовательным геймерам.