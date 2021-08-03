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Одна из крупнейших отечественных торговых сетей DNS уже запомнилась читателям многочисленными волнами распродаж, в ходе которых им предлагалось приобрести по околорекомендованным ценам новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti, а также игровые консоли Sony PlayStation 5, что вызвало у покупателей бурю различных по полярности эмоций. На этот раз в центре внимания оказалась новинка AMD Radeon RX 6600 XT, старт мировых продаж которой состоится 11 августа. Сколько экземпляров RX 6600 XT всего доехало до России и будет участвовать в событии — пока что неизвестно. Однако магазин DNS дал обещание, что в день старта продаж видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT будут в наличии в DNS, а сами коробки с картами уже лежат на складах сети и ждут своего часа. Список моделей и их стоимость будут объявлены ближе ко дню релиза, о чём выйдет дополнительное объявление.

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Для оценки настроений российских покупателей был проведен опрос на тему того, готовы ли они побороться за Radeon 6600 XT. Более половины участников опроса указали, что они готовы к борьбе, но только если новинка будет оценена не дороже 35-40 тысяч рублей. Рекомендованная компанией AMD цена на Radeon RX 6600 XT составляет 379$. Видеокарта предназначена для гейминга в разрешении 1080p и должна составить конкуренцию ускорителю NVIDIA Geforce RTX 3060.

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