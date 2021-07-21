DNS разыскивает счастливчиков, сумевших купить RTX 3070 Ti и 3080 Ti на финальной распродаже
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Распродажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и 3080 Ti по околорекомендованным ценам в торговой сети DNS завершились. Отныне геймерские карты будут продаваться в обычном режиме и по ценам, которые будет диктовать текущее состояние рынка. Сумевших приобрести заветную видеокарту в разы, вероятно даже на порядок меньше, чем разочарованных. Неизвестно, был ли это обдуманный маркетинговый ход магазина, в пылу ажиотажа продавшего даже дорогие видеокарты, или искреннее желание восстать вместе с геймерами против продиктованных майнингом цен на актуальные графические ускорители. Скорее всего, точка зрения на этот вопрос напрямую зависит от того, удалось ли вам приобрести одну из вышеуказанных карт.
Теперь торговая сеть подводит итог своих акций и, желая узнать их результаты непосредственно из уст самих участников, объявила в розыск счастливчиков, сумевших отвоевать видеокарту для личного пользования. Из предыдущего предложения следует, что мнение перекупщиков магазин DNS мало интересует, и он уверен, что не все ускорители достались именно им. DNS предлагает рассказать историю своей борьбы и подкрепить её приложенной фотографией. Речь идёт прежде всего о тех, кто выиграл в лотерею в последней, пятой волне. Самые качественно сделанные фотографии компьютерной сборки обещают разместить на главной странице и в галерее темы. Если вы оказались одним из любимчиков фортуны, то у вас есть шанс вызвать зависть у других.
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Интересными оказались и результаты опроса, проведенными в розыскной теме, в котором приняли участие почти 6 тысяч человек.
И хотя проверить данные невозможно, но 16% участников опроса утверждают, что им удалось приобрести RTX 3070 Ti или 3080 Ti. Количество не потерявших надежду приобрести "тишку" в будущем составило внушительные 60%. Согласно опросу, лишь четверть испытывают разочарование и недовольство, объявив, что не намерены больше учавствовать в подобных акциях.
Если вы также были участником распродаж ДНС, то вы можете поделиться в комментариях к данному блогу своим личным результатом и отношением к подобным акциям.
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