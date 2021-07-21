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Распродажи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и 3080 Ti по околорекомендованным ценам в торговой сети DNS завершились. Отныне геймерские карты будут продаваться в обычном режиме и по ценам, которые будет диктовать текущее состояние рынка. Сумевших приобрести заветную видеокарту в разы, вероятно даже на порядок меньше, чем разочарованных. Неизвестно, был ли это обдуманный маркетинговый ход магазина, в пылу ажиотажа продавшего даже дорогие видеокарты, или искреннее желание восстать вместе с геймерами против продиктованных майнингом цен на актуальные графические ускорители. Скорее всего, точка зрения на этот вопрос напрямую зависит от того, удалось ли вам приобрести одну из вышеуказанных карт.

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Теперь торговая сеть подводит итог своих акций и, желая узнать их результаты непосредственно из уст самих участников, объявила в розыск счастливчиков, сумевших отвоевать видеокарту для личного пользования. Из предыдущего предложения следует, что мнение перекупщиков магазин DNS мало интересует, и он уверен, что не все ускорители достались именно им. DNS предлагает рассказать историю своей борьбы и подкрепить её приложенной фотографией. Речь идёт прежде всего о тех, кто выиграл в лотерею в последней, пятой волне. Самые качественно сделанные фотографии компьютерной сборки обещают разместить на главной странице и в галерее темы. Если вы оказались одним из любимчиков фортуны, то у вас есть шанс вызвать зависть у других.

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Интересными оказались и результаты опроса, проведенными в розыскной теме, в котором приняли участие почти 6 тысяч человек.

И хотя проверить данные невозможно, но 16% участников опроса утверждают, что им удалось приобрести RTX 3070 Ti или 3080 Ti. Количество не потерявших надежду приобрести "тишку" в будущем составило внушительные 60%. Согласно опросу, лишь четверть испытывают разочарование и недовольство, объявив, что не намерены больше учавствовать в подобных акциях.

Если вы также были участником распродаж ДНС, то вы можете поделиться в комментариях к данному блогу своим личным результатом и отношением к подобным акциям.