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Сайт Wccftech сообщил об обнаруженной в базе Geekbench записи результатов теста производительности OpenCL, принадлежащие видеокарте AMD Radeon RX 6600 XT, анонс которой состоялся на днях. Графический ускоритель работал на системе с процессором Intel Core i9-10900K и 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 Мгц. Видеокарта была идентифицирована как GFX1032, что является кодовым названием графического процессора Navi 23. основанного на архитектуре RDNA 2.

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Согласно результатам AMD Radeon RX 6600 XT набрала 76661 балла, что сопоставимо с производительностью RX 5700 XT. Самыми интересными оказались показатели энергопотребления и рабочей тактовой частоты. Среднее энергопотребление было зафиксировано на отметке 145 Вт, что на 15 Вт ниже официально заявленных значений (160 Вт). Максимальная тактовая частота, на которой работал GPU составила 2,9 ГГц, при официально заявленной 2589 МГц в режиме boost.

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Какая именно модель AMD Radeon RX 6600 XT тестировалась не установлено, но эталонных вариантов RX 6600 XT выпускаться не будет. Графический процессор Navi 23, на котором основывается RX 6600 XT, имеет 32 вычислительных блока с 2048 потоковыми процессорами, официально работающих на частоте до 2589 МГц. Карта наделена 32 МБ кэш-памяти Infinity Cache и 8 ГБ памяти GDDR6, работающую по шине шириной 128 бит. Большинство вариантов представленных производителями оснащаются одним 8-контактным разъёмом питания.

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Ожидается, что видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT поступят в продажу уже 11 августа. Рекомендованная цена составляет 379 долларов США, но реальная цена в рознице с учётом текущих реалий будет значительно выше.