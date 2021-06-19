Последним легальным майнерам в Китае приказано прекратить майнинг — биткоин отреагировал падением
Ещё недавно, 2 марта 2021 года я писал о начале процесса притеснения майнеров в Китае в связи с выполнением плана КНР по достижению углеродной нейтральности (снижению выбросов углерода). И вот, спустя всего два с половиной месяца из республики изгоняются последние легальные майнеры. Последним оплотом добытчиков криптовалют была юго-западная провинция Сычуань, власти которой недавно издали приказ о прекращении работы майнинговых компаний. Таким образом, промышленный майнинг криптовалют в Китае фактически становится под полный запрет и отныне нелегален. А поскольку шутки с китайскими властями плохи, как показывает история, то полный перевод майнерами своего бизнеса в другие страны неизбежен в самое ближайшее время. Курс биткоина немедленно отреагировал на эти известия и снизился до отметки ниже 36 тысяч долларов за монету.
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Контроль за исполнением приказа возложен на местные энергоснабжающие организации. Они обязаны отслеживать потребление энергии клиентами и сообщать властям обо всех подозрительных активностях.
Несмотря на то, что официально китайскими властями движет забота об окружающей среде, некоторые специалисты полагают, что причин нанесения такого серьёзного удара по майнингу может быть несколько — от невозможности полного контроля финансовых криптовалютных потоков и их использование в преступных схемах, до освобождения среды для цифрового юаня.
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