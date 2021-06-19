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Ещё недавно, 2 марта 2021 года я писал о начале процесса притеснения майнеров в Китае в связи с выполнением плана КНР по достижению углеродной нейтральности (снижению выбросов углерода). И вот, спустя всего два с половиной месяца из республики изгоняются последние легальные майнеры. Последним оплотом добытчиков криптовалют была юго-западная провинция Сычуань, власти которой недавно издали приказ о прекращении работы майнинговых компаний. Таким образом, промышленный майнинг криптовалют в Китае фактически становится под полный запрет и отныне нелегален. А поскольку шутки с китайскими властями плохи, как показывает история, то полный перевод майнерами своего бизнеса в другие страны неизбежен в самое ближайшее время. Курс биткоина немедленно отреагировал на эти известия и снизился до отметки ниже 36 тысяч долларов за монету.

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Контроль за исполнением приказа возложен на местные энергоснабжающие организации. Они обязаны отслеживать потребление энергии клиентами и сообщать властям обо всех подозрительных активностях.

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Несмотря на то, что официально китайскими властями движет забота об окружающей среде, некоторые специалисты полагают, что причин нанесения такого серьёзного удара по майнингу может быть несколько — от невозможности полного контроля финансовых криптовалютных потоков и их использование в преступных схемах, до освобождения среды для цифрового юаня.