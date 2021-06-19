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Дефицит видеокарт завершается, а цены на них падают — аналитический отчёт Computer Base

Видеокарты дешевеют и разнообразие доступных моделей становится всё больше.
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5
Крутая 3060 намного дешевле 100 тр - ниже цен нет
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
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Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
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Немецкий ресурс Computer Base опубликовал свежий аналитический отчёт, согласно которому дефицит видеокарт в Европе подходит к концу, а падение цен на видеокарты AMD и NVIDIA достигает значения 50%. Также отмечается значительное увеличение количества доступных моделей.

Свой отчёт аналитики основывают на данных за май и июнь этого года. Указывается, что по сравнению с маем минимальная цена на ускоритель GeForce RTX 3060 снизилась с 950 до 640 евро, а количество доступных моделей увеличилось с 5 до 24. Похожая ситуация и с GeForce RTX 3070, цена которой упала с 1500 до 1000 евро, а разнообразие предлагаемых к покупке моделей адаптеров выросло до 26 из 4 месяц назад. Цены на GeForce RTX 3080 упали примерно на 800 евро. Флагман GeForce RTX 3090 месяц назад просто отсутствовал в продаже, а сейчас представлен 18 моделями. Аналогичная ситуация наблюдается и на продукцию AMD.

анонсы и реклама
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

По мнению Computer Base все данные указывают на то, что спрос со стороны майнеров значительно снизился. Это связывают с падением курсов основных криптовалют на фоне действий китайский властей по ограничению их оборота. Разнообразие моделей в свою очередь указывает на значительное увеличение складских запасов у ритейлеров. Свою лепту внёс и выпуск новых моделей графических процессоров с ограничителем майнинга (LHR), последние ревизии которого существенно увеличили противодействие использованию потребительских карт в майнинге криптовалют.

Однако отмечается, что в полную норму ситуация придёт постепенно и не так быстро, как того бы хотелось. Средние цены всё ещё далеки от рекомендованных. Предполагается, что процесс восстановления цен займёт несколько месяцев. С таким же прогнозом недавно выступила и компания ASRock, высказавшая предположение, что интерес к видеокартам со стороны майнеров существенно снизится в течение нескольких следующих месяцев.

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Что касается рынка видеокарт бывших в употреблении, то в соответствии с графиком мониторинга цен, опубликованным пользователем Reddit под ником "gregable", процесс снижения цен на них уже начался.

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Теги

amd nvidia видеокарты radeon rtx дефицит rtx 3080 rtx 3070 rtx 3060 цены
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