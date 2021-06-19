Дефицит видеокарт завершается, а цены на них падают — аналитический отчёт Computer Base
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Немецкий ресурс Computer Base опубликовал свежий аналитический отчёт, согласно которому дефицит видеокарт в Европе подходит к концу, а падение цен на видеокарты AMD и NVIDIA достигает значения 50%. Также отмечается значительное увеличение количества доступных моделей.
Свой отчёт аналитики основывают на данных за май и июнь этого года. Указывается, что по сравнению с маем минимальная цена на ускоритель GeForce RTX 3060 снизилась с 950 до 640 евро, а количество доступных моделей увеличилось с 5 до 24. Похожая ситуация и с GeForce RTX 3070, цена которой упала с 1500 до 1000 евро, а разнообразие предлагаемых к покупке моделей адаптеров выросло до 26 из 4 месяц назад. Цены на GeForce RTX 3080 упали примерно на 800 евро. Флагман GeForce RTX 3090 месяц назад просто отсутствовал в продаже, а сейчас представлен 18 моделями. Аналогичная ситуация наблюдается и на продукцию AMD.
По мнению Computer Base все данные указывают на то, что спрос со стороны майнеров значительно снизился. Это связывают с падением курсов основных криптовалют на фоне действий китайский властей по ограничению их оборота. Разнообразие моделей в свою очередь указывает на значительное увеличение складских запасов у ритейлеров. Свою лепту внёс и выпуск новых моделей графических процессоров с ограничителем майнинга (LHR), последние ревизии которого существенно увеличили противодействие использованию потребительских карт в майнинге криптовалют.
Однако отмечается, что в полную норму ситуация придёт постепенно и не так быстро, как того бы хотелось. Средние цены всё ещё далеки от рекомендованных. Предполагается, что процесс восстановления цен займёт несколько месяцев. С таким же прогнозом недавно выступила и компания ASRock, высказавшая предположение, что интерес к видеокартам со стороны майнеров существенно снизится в течение нескольких следующих месяцев.
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Что касается рынка видеокарт бывших в употреблении, то в соответствии с графиком мониторинга цен, опубликованным пользователем Reddit под ником "gregable", процесс снижения цен на них уже начался.
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