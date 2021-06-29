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19 июня 2021 года сообщалось, что в провинции Сычуань последним китайским легальным майнерам было указано прекратить все действия по добыче криптовалюты. Такие действия китайских властей нанесли криптовалютам серьёзный удар. Последствия не заставили себя ждать и сейчас фиксируется падение хешрейта Bitcoin почти на 50%. Подобное значение производительности сети соответствует ноябрю 2019 года. Вчера этот показатель составлял 65 EH/s. На этом проблемы основной криптовалюты не заканчиваются. По оценке экспертов, сейчас отключили своё добывающее оборудование примерно 70% крупных китайских майнеров, а до конца июня этот процесс завершится практически полностью. Вероятно останутся лишь так называемые "нелегалы". Но их деятельность китайские власти, вероятно, вскоре также полностью прекратят. В настоящее время полный запрет на добычу криптовалют и проведение любых операций с ними действует в четырех провинциях Сычуань, Синцзян, Цинхай, Юньнань, где базировались основные мощности майнеров.

Перенос оборудования китайскими майнерами в другие государства уже идёт полным ходом, но какое будущее их ожидает на новом месте остаётся только гадать, ведь всё может измениться в одночасье. Сейчас некоторые майнеры перебираются в США. Но в этой стране движение "зеленых" имеет довольно сильное влияние. Что касается Европы, то позавчера в Великобритании без всякого предупреждения под запрет попала крупнейшая криптовалютная биржа Binance. Подобные настроения звучат и в других европейских странах. Остаются ещё страны третьего мира, но, как известно, ведение в них бизнеса связано с повышенными рисками. Как в дальнейшем будет развиваться ситуация с криптоизгоями мы увидим в ближайшем будущем.