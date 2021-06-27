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По одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance сегодня был нанесен серьёзный удар. Центральный орган по надзору за рынком финансовых услуг Великобритании (FCA) наложил полный запрет на деятельность онлайн-сервиса обмена цифровых валют Binance на всей территории страны. Об этом сообщила международная деловая газета Financial Times. Блокировка сервиса должна быть осуществлена до конца текущего месяца, а принятое решение пересмотру не подлежит. Причины столь резкого и кардинального запрета надзорный орган не разглашает. Сама Binance сообщает, что данная ситуация не повлияет на её работу. Со слов представителей компании Binance Markets Limited под запрет не попала, поскольку юридически отделена от головной компании и еще не начала свою деятельность в Великобритании. Однако очевидно, что подобное решение FCA способно повлечь за собой причинение как финансового ущерба компании, так и нанести ей репутационный вред. Курсы основных криптовалют пока что не отреагировали изменением на фоне этих новостей.

В настоящее время Binance является мировым лидером в отрасли по объёмам торгов, которые во втором квартале текущего года были зафиксированы на пиковой отметке в районе 2,5 триллиона долларов США. Компания представлена и ведет активность во многих странах мира.