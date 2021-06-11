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Для мира криптовалют наступило время перемен - в Китае началось его притеснение, а в Сальвадоре его узаконили. Сегодня громкий и однозначный призыв прозвучал в Европе.Руководитель центрального офиса планирования Нидерландов Питер Хасекамп в своём эссе, опубликованном в еженедельной голландской газете " Het Financieele Dagblad " выступил с призывом к кабинету министров, который по его мнению обязан запретить биткоин и другие криптовалюты. Хасекамп считает, что крах криптовалют неизбежен и что Нидерланды должны действовать как можно скорее. С его слов, промедление в этом вопросе сродни поражению.

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Pieter Hasekamp

Хасекамп заявил, что несколько стран уже предприняли шаги по ограничению использования криптовалют, сославшись на их использование в мошеннических схемах и преступной деятельности. Кроме того, криптовалюты имеют высокую нестабильность. Он считает, что Нидерланды отстают в вопросе регулирования криптовалют и ранее предпринятые попытки не принесли особого успеха. Что касается конкретики, то тут Питер Хасекамп выступает за полный запрет на производство, торговлю и хранение криптовалют. Однако он указывает, что на практике сделать это будет довольно сложно, поскольку криптовалюты не выпускаются финансовыми учреждениями и власти не имеют над ними контроля из-за их децентрализованного характера. Более того, криптовалюты имеют международное хождение.

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Также упоминается, что ранее в 2018 году министр финансов Вопке Хекстра уже отклонил запрет на криптовалюты, сославшись на то, что это автоматически приведет к снижению их стоимости. По словам министра финансов, криптовалюты используются людьми, потому что они думают, что однажды те заменят традиционные деньги, чего не произойдёт.

В заключении Питер Хасекамп отметил, что по сути, криптовалюты не являются ни деньгами, ни финансовым продуктом, и представляют собой пример заразительного нарратива. То есть люди верят в криптовалюту только потому, что в неё верят другие.

Станет ли данный призыв началом регулирования криптовалют в Европе покажет время, но факт того, что государства обратили свой взор на криптовалюты уже является неоспоримым.







