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Сегодня я уже сообщил уважаемым читателям, что завтра, 24.06.2021 года, в 9 часов по московскому времени в торговой сети ДНС состоится четвёртая распродажа видеокарт нового поколения NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti. Магазин, судя по информации на своём сайте, обещает адекватные цены. Какими они будут на самом деле мы увидим очень скоро. Хотелось бы отметить, что некоторые уже не верят в эту игру по вылавливанию видеокарты в очереди из нескольких тысяч желающих. Другие, напротив, желают попытать счастье ещё раз. Для тех из них, кто запутался или не успел разобраться в происходящем представлена информация ниже.

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Во-первых, необходимо быть готовым заранее, то есть до 9 часов, ведь на покупку видеокарту у вас будет буквально несколько минут, а то и секунд. Количество карт очень ограничено, а количество желающих их приобрести в разы больше. Вы должны быть зарегистрированы в магазине, а вход в профиль уже должен быть выполнен. Заранее проверьте правильно ли указан ваш номер телефона в профиле. Покупку можно осуществлять с компьютера или телефона. Но по мнению многих участников клуба, самые удачные попытки купить карту были сделаны с телефона в мобильной версии, а также в приложении. Покупка требует обязательной предоплаты онлайн. Имейте при себе реквизиты банковской карты. Лучше всего если они будут у вас в буфере обмена и вы просто их вставите. У кого карта уже привязана после предыдущей покупки, тем ещё легче.

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Будьте готовы к тому, что на странице оплаты вам придётся поиграться с капчей от ботов. Она скорее всего будет классическая с гидрантами, пешеходными переходами и тому подобным.

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Далее, самых дешевых видеокарт GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti EAGLE и Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro, продававшихся в прошлые разы по цене от 57999 рублей может и не быть вовсе, по причине того, что они уйдут на "погашение" предыдущих оплаченных заказов. Есть вероятность, что по рекомендованной цене будут MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS, но это абсолютно не точно. Так что есть смысл прицелиться на следующею по возрастанию цены видеокарты. Цены с предыдущих распродаж ниже.

Шанс купить дорогую модель видеокарты гораздо выше, поскольку они меньше интересуют перекупщиков. Не добавляйте в корзину много моделей видеокарт, иначе она зависнет, и вы потеряете время снимая и выставляя галочки на нужном товаре. Одна, две карты — оптимально. Если вы попробуете купить видеокарту как положено, перейдя с темы в клубе на страницу товара, добавив её в корзину и оплатив, то ваши шансы нулевые. Поэтому уже сегодня нацельтесь на нужную модель и добавьте её в корзину. Как это сделать есть в теме анонса или здесь, но чтобы не мучиться, то, благодаря пользователю "FarQ" прямые ссылки почти на все карты я приведу ниже.

RTX 3070 TI

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RTX 3070 TI GamingPro

RTX 3070 Ti EAGLE

RTX 3070 TI Ventus 3X OC

RTX 3070 TI Vision OC

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RTX 3070 TI GameRock

RTX 3070 TI GameRock OC

RTX 3070 TI Gaming OC

RTX 3070 TI Gaming X Trio

RTX 3070 TI Suprim

RTX 3070 TI Suprim X

RTX 3070 TI Aorus Master

RTX 3080 TI

RTX 3080 TI Suprim X

RTX 3080 TI Aorus Master

RTX 3080 TI Eagle OC

RTX 3080 TI Eagle

RTX 3080 TI Vision OC

RTX 3080 TI Gaming OC

RTX 3080 TI GameRock OC

RTX 3080 TI SG

RTX 3080 TI GameRock

RTX 3080 TI Gaming X Trio

RTX 3080 TI GamingPro

Надеюсь ДНС в последний момент не сменит артикулы и ссылки не станут нерабочими. В предыдущие разы они этим не баловались. Нажав на нужную карту, после нажмите на кнопку "купить без сборки" и всё, ваша выбранная видеокарта у вас в корзине.

Также, в прошлые разы, те у кого видеокарта уже была в корзине, а вход в профиль был уже выполнен, переходили по ссылке "checkout" и сразу выпадали на страницу оплаты. Не забудьте заранее в профиле, на странице "заказы" выбрать магазин выдачи по умолчанию, проще говоря "любимый" пункт выдачи. На этом основные рекомендации окончены.

Если у вас ничего не получится и вы не сможете купить рыбу своей мечты, не расстраивайтесь, возможно в ближайшие недели или месяцы ситуация с видеокартами имеющими ограничитель майнинга улучшиться и они станут доступнее. Всем отчаянным пожелаем удачи!