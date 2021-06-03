Новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti появились в российских магазинах — смотрим цены
Сегодня начался старт продаж новинок компании NVIDIA - видеокарт GeForce RTX 3080 Ti. В новом графическом ускорителе реализован аппаратный ограничитель майнинга, благодаря которому эффективность видеокарты в добыче Ethereum составляет приблизительно 65 Мхеш/с при энергопотреблении 227 Вт. При подобной относительно низкой производительности в майнинге популярной криптовалюты и с учётом рекомендованной цены, которая составляет 1199$, большинство геймеров рассчитывает на покупку нового топового графического решения от NVIDIA.
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Источник изображения: Videocardz
Российская розница подготовилась к продажам, и в назначенные время видеокарты появились на прилавках интернет-магазинов. Давайте взглянем на цены новинок. Магазин Регард предлагает приобрести в составе компьютера три модели графических карт на выбор.
Самая недорогая модель GeForce RTX3080 Ti Palit GamingPro 12Gb обойдётся покупателю в 217 600 рублей.За ней следует GeForce RTX 3080 Ti Palit GameRock 12Gb, купить которую предлагается за 228 700 рублей.
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Самой дорогой из списка оказалась модель GeForce RTX 3080 Ti GAMING X TRIO 12G, на которую установлен ценник в 250 900 рублей.
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