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Сегодня начался старт продаж новинок компании NVIDIA - видеокарт GeForce RTX 3080 Ti. В новом графическом ускорителе реализован аппаратный ограничитель майнинга, благодаря которому эффективность видеокарты в добыче Ethereum составляет приблизительно 65 Мхеш/с при энергопотреблении 227 Вт. При подобной относительно низкой производительности в майнинге популярной криптовалюты и с учётом рекомендованной цены, которая составляет 1199$, большинство геймеров рассчитывает на покупку нового топового графического решения от NVIDIA.

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Источник изображения: Videocardz

Российская розница подготовилась к продажам, и в назначенные время видеокарты появились на прилавках интернет-магазинов. Давайте взглянем на цены новинок. Магазин Регард предлагает приобрести в составе компьютера три модели графических карт на выбор.

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Самая недорогая модель GeForce RTX3080 Ti Palit GamingPro 12Gb обойдётся покупателю в 217 600 рублей. За ней следует GeForce RTX 3080 Ti Palit GameRock 12Gb, купить которую предлагается за 228 700 рублей.

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Самой дорогой из списка оказалась модель GeForce RTX 3080 Ti GAMING X TRIO 12G, на которую установлен ценник в 250 900 рублей.





В дальнейшем ассортимент доступных к приобретению GeForce RTX 3080 Ti непременно увеличится. Для сравнения представляю цены на теперь уже младшую модель GeForce RTX 3080. Как видите, несмотря на возросшую игровую производительность, стоимость новинок существенно ниже младших моделей GeForce RTX 3080, лишенных ограничителя майнинга.





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