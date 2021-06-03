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Технология Zoned Namespace (ZNS) помогает значительно увеличить срок службы твёрдотельного накопителя, группируя расположенные на нём данные в отдельных разделах, в зависимости от частоты обращения к ним, что снижает количество перезаписей в ячейки NAND, и в итоге уменьшает коэффициент усиления записи (WAF). Увеличение срока службы накопителя с такой технологией может составить до 3-4 раз по сравнению с обычным потребительским SSD. Впервые накопитель с ZNS был представлен компанией Western Digital в конце прошлого года.

SSD Samsung PM1731a является первым накопителем компании, оснащенным подобной технологией. Это серверное решение, выполненное в типоразмере 2,5 дюйма и использующее V-NAND Samsung шестого поколения. Накопители будут выпускаться в объёмах 2 и 4 ТБ.

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Samsung активно участвует в нескольких проектах с открытым исходным кодом, чтобы помочь расширить экосистему ZNS. Компания сделает свою технологию ZNS доступной для xNVMe, который предоставляет программные библиотеки и инструменты для повышения производительности устройств NVMe. Компания также участвует в сообществе Storage Performance Development Kit (SPDK), созданном Intel, что позволяет пользователям SPDK более легко внедрять ZNS.

Источник: News Samsung