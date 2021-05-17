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Компьютерные энтузиасты делятся на два основных типа: одни собирают платформу на комплектующих текущего поколения и наслаждаются дарами технического прогресса "здесь и сейчас", а другие, сидя на морально или технически устаревшем "железе", в течение нескольких лет непрерывно сообщают в комментариях окружающим о том, что ждут платформу нового поколения и покупать имеющиеся в продаже комплектующие не имеет никакого смысла, поскольку ждать осталось недолго. При этом все прекрасно понимают, что чаще всего причиной такого "ожидания" становится финансовая составляющая. А поэтому, энтузиасты второго типа вряд ли в реальности купят комплектующие нового поколения, когда те поступят в продажу. В лучшем случае, они приобретут комплектующие, на котором сейчас "сидят" энтузиасты из первой категории. Ведь после выхода комплектующих нового поколения это "железо" автоматически станет устаревшим и будет продаваться со скидками в магазинах или с рук.

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Таков круговорот комплектующих в природе, но никто не вправе критиковать пользователя за его личную стратегию обновления своего компьютера. Ведь деньги не всегда являются камнем преткновения. У каждого из нас свои приоритеты, цели, потребности и возможности. Некоторые из нас банально не считают нужным гнаться за каждым новым поколением комплектующих, поскольку имеющаяся система удовлетворяет все потребности и мы просто умеет считать свои деньги. А потому границы между двумя вышеуказанными типами компьютерных энтузиастов являются весьма размытыми и условными. К тому же, не стоит забывать, что именно экономные пользователи создали такое явление как оверклокинг. Именно они научились сами и показали другим, как повышать производительность комплектующих до уровня более старших моделей. Именно благодаря таким оверклокерам появился этот сайт, а также множество ему подобных. Конечно, сейчас оверклокинг уже не тот и давно монетизирован самими производителями.

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Но все мы сходимся в едином мнении, что "пощупать" новые "железки" - это всегда увлекательно. Собирать новую систему иногда гораздо занимательнее, чем потом её использовать.

Давайте оценим, во что обойдётся переход на грядущие платформы, основным нововведением которых станет внедрение оперативной памяти стандарта DDR5 и шины PCI Express 5.0.

Как известно, компания Intel в новом поколении выступит с процессорами семейства Alder Lake. Их дебют назначен на вторую половину этого года. Эти процессоры будут построены по принципу "big.little" и будут иметь разнородные ядра: большие высокопроизводительные и малые энергоэффективные.

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Новые процессоры будут устанавливаться в разъём LGA1700. Сегодняшние системы охлаждения с большой вероятностью окажутся несовместимы с новым разъёмом. Далеко не во всех случаях выручат и переходники. Высота разъёма с установленным в него процессором может отличаться от той, на которую рассчитан кулер пользователя. Неизвестна и площадь теплораспределительной крышки новых процессоров.

Также, в настоящее время компания Intel ведет активные переговоры с производителями материнских плат и блоков питания о повсеместном внедрении нового стандарта электропитания ATX12VO. В блоках питания ATX12VO знакомый нам 24-пиновый разъём питания материнской платы будет заменен 10-пиновым. Вместо 12, 5 и 3,3 Вольт новые блоки будут подавать на материнскую плату только лишь основные 12 В, которые в настоящее время являются самыми востребованными в системе. Остальные напряжения будут формироваться уже самой материнской платой.

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Новый стандарт приведет к удорожанию материнских плат, поскольку часть функций блока питания перенесутся на них. По слухам, производители неохотно относятся к новой инициативе Intel. По всей видимости многие флагманские материнские платы останутся на старом стандарте. Причиной тому указывается и так довольная высокая стоимость "топовых" продуктов. Это означает, что новый стандарт может появиться в среднем и низшем сегменте, подняв их ценовую планку. А именно эти сегменты являются самыми массовыми. В итоге это может означать лишь одно — дешевых материнских плат в новом поколении скорее всего не будет! Опять же, казалось бы, блоки питания нового стандарта, лишившись части функций, должны стать дешевле. Но этого не произойдёт, поскольку снижение прибыли у производителя ставит под удар саму структуру ведения бизнеса.

Что касается новой оперативной памяти стандарта DDR5, то уже известно, что в новом стандарте приоритет будет отдан модулям памяти большой ёмкости. Увеличится ёмкость и самих чипов DRAM. Если в настоящее время минимальной нормой в игровом компьютере является объём ОЗУ равный 16 ГБ, то в новом поколении этот порог поднимется до 32 ГБ и более. Плюс система питания чипов памяти мигрирует с материнской платы на сами модули ОЗУ, что также увеличит их стоимость. Также никто не отменял "налог за новизну" - традиция производителей и продавцов завышать цены на комплектующие новых поколений. Ситуация ещё более усугубляется неоднократными заявлениями производителей чипов DRAM о том, что стоимость чипов будет неуклонно расти до конца текущего года. Прогнозировать положение дел в 2022 году пока что ни кто не берется. Всё это приведет к тому, что оперативная память DDR5 дешевой нам точно не покажется.

Что интересно, в сети неоднократно появлялись слухи о том, что процессоры Intel Alder Lake в самых массовых линейках Core i5 и Core i3 могут и вовсе остаться без поддержки PCI-E 5 и DDR5. Но верится в подобное с трудом, поскольку в таком случае для большинства пользователей теряется всякий смысл в апгрейде, а это огромная недополученная прибыль для Intel. Я склоняюсь к манипуляциям со стандартами PCI-E в разных категориях продуктов. То же самое сейчас можно наблюдать на платформе AM4, где материнские платы на чипсетах B450 сначала чуть было не приобрели поддержку PCI-E 4.0, но оперативно её лишились и вновь обрели на чипсетах B550. К тому же ревизия PCI-E не так критична для платформы среднего уровня. SSD-накопителям PCI-E 5.0 даст лишь маркетинговые цифры в бенчмарках, как сейчас происходит с SSD PCI-E 4.0, а видеокарты будут прекрасно себя чувствовать и на PCI-E 4.0.

Что мы имеем в итоге? Всем поклонникам продукции Intel при переходе на новую платформу LGA1700 потребуется купить:

1. Новый дорогой процессор

2. Новую материнскую плату, средняя цена которой также увеличится.

3. Новый кулер процессора.

4. Вероятнее всего новый блок питания.

5. Новую более дорогую оперативную память DDR5.

Если не брать в расчёт безумные на сегодня цены на видеокарты, а также стоимость корпуса, вентиляторов и SSD, которые сохранят совместимость, то фактически поменять придётся половину системы. Попробуем прикинуть, во сколько всё это обойдётся на примере цен на комплектующие текущего поколения.

Самыми популярными у пользователей процессорами семейства Alder Lake ожидаемо станут шести и восьмиядерные модели. Они будут выпускаться как с наличием "малых" ядер, так и с их отсутствием. Сами чипы будут изготавливаться по технологическому процессу 10 нанометров и поэтому их ждёт та же проблема, что и процессоры Zen2 и Zen3, а именно — трудности с отводом тепла с кристалла маленькой площади. Это означает, что малоэффективные кулеры окажутся малопригодны. Как я уже говорил, новинки всегда дороже комплектующих предыдущих поколений, поэтому стоимость новых "камней", по моему скромному мнению, будет не ниже, чем в текущем поколении. Производители всегда стараются избегать внутренней конкуренции своих продуктов. Поэтому, если например процессор Core i5-11600K сегодня стоит 23040 рублей, то стоимость шестиядерной базовой модели Alder Lake вряд ли будет составлять менее 25000 рублей.

Справится с отведением тепла от подобного "камня" будет способен аналог популярного у практичных пользователей кулера ID-COOLING SE-224-XT Basic, цена которого сегодня составляет 1630 рублей. Ориентируемся на 1700 рублей за кулер для LGA1700.

Восьмиядерный процессор Intel текущего поколения, такой как Core i7-11700K сегодня можно купить за 36230 рублей. Прогнозируем цену нового восьмиядерного Alder Lake в 40000 рублей. Скорее всего столько будет стоить вариант с отключёнными "малыми" ядрами.

Цена полноценной новинки вряд ли будет ниже восьмиядерного Intel Core i9-11900K, который продаётся за 52460 рублей. Значит ориентируемся на 55000 рублей.

Для восьмиядерного процессора потребуется система охлаждения посерьёзней. К примеру, СЖО DeepCool GamerStorm Castle 240 RGB V2 обойдётся в 7310 рублей. Ожидаем цену новых СЖО под LGA1700 в районе 7500 рублей.

Перейдём к материнским платам. Оставим на время в покое топовые платы и возьмём за ориентир более массовые платы на чипсете Intel B560. Вспоминаем про то, что они подорожают из-за миграции на них части компонентов из блока питания, и потому смотрим на платы B560 с ценой среднего уровня. К примеру плата MSI MAG B560M MORTAR WIFI сейчас стоит 15120 рублей.

Ожидать новые платы с более низким ценникам вряд ли стоит. Если они и появятся, то их "начинка" оставит желать лучшего. Ожидать плат на предполагаемом чипсете B660 с ценой в принципе ниже 10000 рублей было бы вообще наивно.

Переходим к блокам питания. Да, по логике они должны подешеветь, потеряв часть компонентов. Но маркетологам нужно кормить себя и я не удивлюсь, если новый 10-пиновый контактный разъём будет преподнесен ими как ультрасовременная инновация. Вот я прямо вижу, как на коробке блока питания красуется изображение этого разъёма с яркой восклицательной надписью рядом.

Надеемся, что цены на блоки питания хотя бы не вырастут. Минимальный разумный блок питания в игровую систему среднего уровня сегодня должен иметь мощность от 600 Вт и обладать хоть сколько-нибудь приемлемым качеством. Можно присмотреть блок и чуть меньшей мощности, но вряд ли кому-то понравится слушать его вентилятор, работающий на максимальных оборотах. К тому же, блок, работающий не на пределе, проживёт гораздо дольше. К примеру очень неплохой блок питания Chieftec PowerPlay 650W сегодня стоит 7420 рублей. Поэтому будем ориентироваться на ценник в 7000 рублей.

Осталось спрогнозировать цены на память DDR5. Я думаю, что многие согласятся, что брать новую, недешевую память нового поколения объёмом 16 ГБ будет немного странно. Да, сейчас такого объёма хватает, но запаса у него нет. Собирать новую платформу с объёмом ОЗУ "впритык" не совсем разумно. Следовательно, ориентируемся на память объёмом 32 ГБ. Направлять прицел на стоимость модулей с частотой 2666 MHz не стоит — таких цен не будет. Верхним пределом разумного выбора на сегодня являются модули с частотой 3600 MHz. Очень надеюсь, что нас порадует компания Micron и выкинет на рынок какой-нибудь аналог народного бюджетного хита наподобие Ballistix AES.

Но сейчас их в продаже нет, поэтому предлагаю взглянуть на очень расторопную в плане анонсов компанию ADATA. Комплект оперативной памяти ADATA XPG D41 32Gb DDR4 3600MHz пока что обойдётся в 17960 рублей. Прогнозируем цену комплекта объёмом 32 Гб DDR5, с учётом обещанного производителями подорожания, в 20000 рублей.

Что в итоге? За апгрейд на новую платформу среднего сегмента пользователю придется выложить следующие деньги:

1. Процессор. За шестиядерную модель - 25000 рублей. За восьмиядерную - 55000 рублей.

2. Материнская плата - 15000 рублей.

3. Кулер - 1700 рублей или СЖО - 7500 рублей.

4. Блок питания нового стандарта ATX12VO - 7000 рублей.

5. Оперативная память DDR5 32 ГБ - 20000 рублей.

Итого выходит почти 69000 рублей за новую сборку с шестиядерным процессором и от 90000 до 105000 рублей за сборку с восьмиядерным процессором! Заметьте, это не топовая игровая или профессиональная система, а самая обычная среднебюджетная, на которых "сидит" большинство из нас! Я напомню, что это цена с учётом того, что вы всё это установите в старый корпус, со старыми вентиляторами охлаждения, оставив в нём ваши накопители, игровые видеокарты и прочие компоненты. А к новому стандарту объёма ОЗУ в 32 ГБ быстро подтянутся и игры, существенно набрав в "весе" по объёму занимаемого места на хранилище данных. Майнинг Chia уже смёл с прилавков высокоскоростные модели NVMe SSD объёмом от 1 ТБ, а все остальные накопители продолжают дорожать. О сборке всего компьютера "с нуля", с игровой видеокартой в комплекте, для многих из нас не может идти и речи, к большому сожалению.

Может всё-таки есть лучик надежды? Да! Остаётся надеяться, что компания AMD снова переквалифицируется в "Корпорацию Добра" и оставит на своих среднебюджетных платформах поддержку старых кулеров от AM4, а также блоков питания текущего стандарта. Это позволит сэкономить как минимум 10000 рублей. Но все эти вопросы пока что не имеют ответов. Поживём — увидим!

Также, некоторые пользователи, которым не в тягость связываться с рынком б/у комплектующих, смогут вернуть часть потраченных денег, продав своё старое "железо" тем самым энтузиастам второго типа. Но в общем, сегодняшние реалии таковы, что быть "ждуном" становится крайне невыгодно. И если раньше стратегия выжидания низких цен приносила свои плоды, то сегодня она может сыграть с компьютерным энтузиастом злую шутку. Я не делаю голословные заявления, а лишь предлагаю вспомнить, что стало с теми, кто отложил покупку видеокарты в ноябре прошлого года, ожидая пока цены "улягутся". То же самое случилось и с теми, кто откладывал покупку ОЗУ. Теперь та же участь постигла SSD и HDD. Но одновременно, я не призываю бежать в магазин "сломя голову" и покупать всё, на что упадёт взгляд и что позволит приобрести лимит кредитной карты. Опытного пользователя с многолетним опытом отличает умение покупать комплектующие в самый подходящий момент. К примеру, ОЗУ нужно было покупать год назад, когда она находилась на нижнем ценовом уровне, видеокарты в ноябре-декабре 2020 года, а накопители максимум месяц назад. Конечно, задним умом мы все "опытные" пользователи, но данный материал для того и написан, чтобы уже сейчас каждый смог заранее оценить свои возможности и потребности, а затем принять правильное и взвешенное решение по апгрейду своего железного друга. Как говорится - "640 килобайт должно хватить всем"!

Спасибо за внимание.