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Автомобили Tesla довольно часто мелькают в новостных лентах. Нередко причиной тому становятся трагические события с их участием. Конечно, количество ДТП с участием "классических" автомобилей несравнимо выше, но электромобили Tesla приковывают к себе особое внимание из-за безответственного использования водителями так называемого "автопилота". Сама компания не устает напоминать о необходимости строго соблюдения правил при использовании автоматизированной системы управления, но владельцы Tesla очень хотят почувствовать себя в технологическом будущем и всячески пренебрегают правилами при использовании своих "умных" автомобилей. Самой компании Tesla пока что удаётся выходить "сухой из воды" после каждого очередного сообщения о трагедии с участием их продукта.

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На днях Associated Press сообщила о вопиющем случае управления электроавтомобилем, произведенным компанией Илона Маска. В понедельник 10 мая в службу экстренной помощи поступило сразу несколько звонков с сообщениями о том, что на автомагистрали №80, по мосту Сан-Франциско-Окленд-Бэй движется автомобиль Tesla Model 3, на водительском сиденье которого никого нет, а единственный присутствующий в салоне автомобиля человек сидит на заднем пассажирском сиденье. Офицер Калифорнийского дорожного патруля догнал указанное транспортное средство на своём служебном мотоцикле и, увидев на заднем сиденье одиноко пассажира, принял меры к остановке электромобиля. До того, как Tesla Model 3 полностью остановилась, пассажир успел перебраться на водительское сиденье. Но это не спасло его от ареста. Водителем оказался 25-летний Param Sharma. Ему было предъявлено обвинение в неосторожном вождении и неподчинению требованию офицера полиции о прекращении движения. На данный момент в ходе расследования не установлено, был ли Param Sharma участником программы тестирования автопилота. Сама компания Tesla пока что никак не прокомментировала инцидент.

Фото из аналогичного случая в Харьковской области в 2020 году Фото из аналогичного случая в Харьковской области в 2020 году





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В интервью Associated Press Param Sharma сказал, что не сделал ничего плохого и продолжит ездить на заднем сиденье. С его слов, Илон Маск хочет, чтобы он продолжал так делать. Также Sharma сообщил, что "автопилот" Tesla буквально создан для езды на заднем сиденье и там он чувствует себя в полной безопасности. С его слов, он доверяет "автопилоту" больше, чем всем остальным участникам дорожного движения. Также он искренне не понимает, почему ему пришлось провести ночь в тюрьме. В конце интервью он поведал, что таким способом он проехал уже более 40000 миль.

В инструкции по управлению автомобилями Tesla указано, что при задействовании "автопилота" водитель обязан иметь возможность в любой момент взять управление на себя. Это значит, что руки водителя должны постоянно находиться на руле. Последние модификации электромобилей Tesla снабжены камерами, отслеживающими поведение водителя и если руки водителя будут отсутствовать на рулевом колесе, то система сначала выдаст предупреждение, а потом остановит автомобиль. К сожалению, многие критики говорят, что систему легко обмануть. Ранее представитель Tesla сообщил калифорнийскому государственному департаменту транспортных средств, что «Full Self-Driving» - это система помощи водителю, которая требует наблюдения со стороны человека. Компания не сообщает станет ли "автопилот" полностью автономной системой в ближайшем будущем. В конечном итоге, как критики, так и сторонники продукции компании Tesla приходят к единому мнению о том, что излишне полагаться на так называемый "автопилот" может быть крайне опасно.