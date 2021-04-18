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Американский предприниматель Илон Маск является тем человеком, который с помощью одной фразы может дать возможность некоторым людям заработать миллионы. Но не всегда подобные действия вызывают положительный эффект и одобрение окружающих. Ранее они также приводили к падению стоимости акций компании Tesla, что стало причиной недовольства некоторых её акционеров, один из которых даже вышел с инициативой ограничить Илона Маска в размещении твитов.

Но провозгласивший себя технокоролём предприниматель, являющийся сторонником криптовалюты Dogecoin, взялся за старое. Он снова разместил в твиттере сообщение с текстом: «Doge лает на луну», дополнив его фотографией картины испанского художника Жоана Миро, которая называется «Собака лает на луну».

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После этого криптовалюта, на логотипе которой изображена мордочка собаки японской охотничьей породы Сиба-ину, взлетела более чем на 100%, достигнув в пятничное утро рекордного максимума в 0,298$. Данные предоставил криптовалютный провайдер Coinde. Таким образом, криптовалюта, когда-то считавшаяся шуточной, достигла общей рыночной стоимости в 32 миллиарда долларов.

Ранее, в феврале этого года Илон Маск, имеющий в твиттере более 50 миллионов подписчиков, уже поднимал стоимость Dogecoin, разместив твит «Dogecoin - это народная криптовалюта». Стоит напомнить, что с недавнего времени компания Tesla разрешила покупать её автомобили за криптовалюту, хотя вскоре она сама отметила недостатки такого способа покупки.