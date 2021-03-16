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Илон Маск является довольно эпатажной личностью, порой проявляющую несерьёзность в ситуациях, которые, казалось бы, не приемлют подобного. Некоторые инвесторы уже пытаются наказать его за "длинный язык" в социальной сети Twitter, который приносит компании Tesla значительные убытки.

Теперь компания Tesla, руководителем которой является Илон, объявила, что отныне её главу будут официально именовать Технокоролём (Technoking)! Не забыло Его Величество и о своих придворных. Директора по финансовым вопросам Зака Киркхорна с этого момента следует называть не иначе как «Мастером монет» (Master of Coin).

Об изменениях производитель электромобилей сообщил Комиссии по ценным бумагам и биржам США. «Илон и Зак сохранят свои посты в качестве главного исполнительного директора и главного финансового директора, на всякий случай, если вы обеспокоены тем, что Тесла официально становится одним из семи королевств Вестероса" - говорится в заявлении.

Напомню, что Его Величество Илон Первый не так давно был признан самым богатым человеком на планете. Но после он утратил титул не без помощи своего очередного твита. Какая судьба ждёт курс акций компании Tesla после этой инаугурации станет ясно уже в ближайшее время.

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Источник: theverge