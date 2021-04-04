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Онлайн-сервис Steam это не только игры, но ещё и регулярный источник занимательной статистики. На этот раз он предоставил информацию о количестве ядер в центральных процессорах, установленных в игровые компьютеры пользователей площадки.

Согласно свежим данным, собранным Steam, 6-ядерные и 8-ядерные процессоры быстро набирают популярность. Увеличение количества 6-ядерных моделей процессоров в системах пользователей началось в конце 2017 года. Это абсолютно закономерно, ведь именно тогда компания Intel представила свои первые 6-ядерные процессоры семейства Coffee Lake для настольных массовых платформ. Бытует обоснованное мнение, что к этому компанию Intel подтолкнул выход на рынок первых доступных 6-ядерных моделей AMD RYZEN.

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Из представленного графика мы видим, что рост популярности 8-ядерных процессоров начался годом позже. И это несмотря на то, что 8-ядерные процессоры AMD RYZEN были доступны уже в первом квартале 2017-го года. Видимо тогда пользователи ещё не до конца осознали необходимость наличия в своей системе процессора с таким большим количеством ядер. Безусловным фактором является и вопрос цены. Ведь даже сейчас 6-ядерные модели остаются наиболее популярными у расчётливых покупателей. Тем не менее в конце 2018 года 8-ядерные процессоры начали своё неторопливое шествие к пику популярности. Занимательно, что примерно в это время компания Intel представила свои массовые 8-ядерные модели (например i7-9900k).

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А вот доля 2-ядерных моделей с конца 2017 с переменным, но всё же неуклонным успехом начинала падать. В настоящее время доля 2-ядерных моделей на руках у пользователей практически сравнялась с долей 8-ядерных процессоров. Однако направления у них противоположенные. Это однозначно говорит о том, что эра 2-ядерных процессоров подходит к своему логическому завершению.

4-ядерные CPU по-прежнему являются самыми массовыми в статистике Steam, но с 2019 года их доля плавно снижается. Интересен практически ажиотажный рост количества 4-ядерных моделей в 2017-го году, когда доля 4-ядерников за короткое время достигла уровня более 70 процентов. Он практически совпал с моментом анонса массовых 6-ядерников от AMD и Intel. Может ли это быть связано с выбросом большого количества 4-ядерных процессоров Xeon на китайские торговые площадки — угадать невозможно.

Таким образом, вполне наглядно видно, что всё больше и больше пользователей отдает предпочтение 6-ядерным и 8-ядерным центральным процессорам в своих системах, а эта 2-ядерников стремительно заканчивается. Не за горизонтом и закат 4-ядерных моделей, несмотря на то, что в настоящее время они доминируют в общем парке компьютеров.