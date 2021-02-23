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Ведущий американский источник финансовой информации Bloomberg сообщил сегодня, что Илон Маск больше не является самым богатым человеком на планете после того, как в понедельник 22 февраля акции Tesla упали на 8,6%, что повлекло потерю им 15,2 миллиарда долларов из его собственного капитала. Одной из причин спада стоимости акций указывается недавнее, наполненное скептицизмом по поводу продолжительности дальнейшего роста, сообщение Маска в Твиттере о чрезмерной стоимости Биткоина и Ethereum. Это сообщение появилось через две недели после того, как Маск объявил о том, что Tesla намерена купить биткоинов на 1,5 миллиарда долларов. В настоящий момент курс биткоина опустился ниже 50 тысяч долларов за монету.

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Таким образом, Илон Маск стал вторым в рейтинге миллиардеров Bloomberg среди 500 богатейших людей мира. На сегодня его состояние оценивается в 183,4 миллиарда долларов — по сравнению с пиком в 210 миллиардов долларов в январе. Основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос вернул себе первое место, хотя его состояние в понедельник упало на 3,7 миллиарда долларов до 186,3 миллиарда долларов.

Два миллиардера менялись местами с января, поскольку стоимость Tesla колебалась. Акции выросли на 25% к началу 2021 года, прежде чем уничтожить почти весь прирост этого года. Маск ненадолго обогнал Безоса после того, как его космическая компания SpaceX в начале этого месяца привлекла 850 миллионов долларов, оценив компанию в 74 миллиарда долларов, что на 60% больше, чем в августе.

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Безос занимал первое место в рейтинге три года подряд до января, когда Маск затмил титана электронной коммерции благодаря росту акций Tesla на 794%.











