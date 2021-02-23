Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В течение февраля 2021 года курсы основных криптовалют Биткоин и Ethereum неумолимо росли. Свою лепту в их волатильность внёс и Илон Маск (Elon Musk), неоднократно размещавший в своём Twitter посты, которые провоцировали резкие скачки курса криптовалют в короткие сроки. К его мнению прислушались и некоторые другие инвесторы, вложившие свои средства в цифровые валюты. Однако, непрерывный рост курса и его резкие скачки заставили некоторых крупных инвесторов зафиксировать свою прибыль, продав большое количество Биткоинов. Ethereum, который имеет давнюю тенденцию двигаться в тандеме с биткойном также ушёл на понижение.

На момент публикации данного блога курс Биткоина снизился до 49739$. Ethereum также потерял в цене, снизившись до 1598$ за одну монету. Казалось бы это долгожданная новость для всех тех, кто с нетерпением ожидает окончания криптобума, вызвавшего небывалый дефицит и рост цен на графические ускорители. Кроме того, некоторые эксперты рынка предрекают и некоторое дальнейшее снижение курса основных цифровых валют. Но в то же время, крупные участники рынка утверждают, что данная корректировка курса Биткоина является технической и не приведет к обвалу криптовалют.

анонсы и реклама RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 2060 - втрое дороже чем ты думаешь из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Однако, недавно министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Биткойн является крайне неэффективным инструментом проведения транзакций и является весьма спекулятивным активом. Эксперты крупного финансового холдинга JPMorgan Chase & Co также предупредила инвесторов о снижении ликвидности биткоина. По их мнению, Биткоин на данный момент уступает в ликвидности индексу S&P 500 и золоту, сохраняя риски высокой волатильности курса. Аналитики инвестиционной компании Wedbush ожидают снижение количества компаний, которые будут использовать Биткоин в качестве инструмента для инвестиций до момента появления внятных регуляторных механизмов. На выход инвесторов из криптовалютных активов повлияла и возросшая доходность казначейских облигаций США. В любом случае, имеются предположения, что дальнейший рост основной криптовалюты как минимум приостановится.