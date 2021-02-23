Биткоин и Ethereum резко просели, но геймерам пока что не стоит обнадёживаться
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В течение февраля 2021 года курсы основных криптовалют Биткоин и Ethereum неумолимо росли. Свою лепту в их волатильность внёс и Илон Маск (Elon Musk), неоднократно размещавший в своём Twitter посты, которые провоцировали резкие скачки курса криптовалют в короткие сроки. К его мнению прислушались и некоторые другие инвесторы, вложившие свои средства в цифровые валюты. Однако, непрерывный рост курса и его резкие скачки заставили некоторых крупных инвесторов зафиксировать свою прибыль, продав большое количество Биткоинов. Ethereum, который имеет давнюю тенденцию двигаться в тандеме с биткойном также ушёл на понижение.
На момент публикации данного блога курс Биткоина снизился до 49739$. Ethereum также потерял в цене, снизившись до 1598$ за одну монету. Казалось бы это долгожданная новость для всех тех, кто с нетерпением ожидает окончания криптобума, вызвавшего небывалый дефицит и рост цен на графические ускорители. Кроме того, некоторые эксперты рынка предрекают и некоторое дальнейшее снижение курса основных цифровых валют. Но в то же время, крупные участники рынка утверждают, что данная корректировка курса Биткоина является технической и не приведет к обвалу криптовалют.
Однако, недавно министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Биткойн является крайне неэффективным инструментом проведения транзакций и является весьма спекулятивным активом. Эксперты крупного финансового холдинга JPMorgan Chase & Co также предупредила инвесторов о снижении ликвидности биткоина. По их мнению, Биткоин на данный момент уступает в ликвидности индексу S&P 500 и золоту, сохраняя риски высокой волатильности курса. Аналитики инвестиционной компании Wedbush ожидают снижение количества компаний, которые будут использовать Биткоин в качестве инструмента для инвестиций до момента появления внятных регуляторных механизмов. На выход инвесторов из криптовалютных активов повлияла и возросшая доходность казначейских облигаций США. В любом случае, имеются предположения, что дальнейший рост основной криптовалюты как минимум приостановится.
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