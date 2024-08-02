Bendy and the ink machine - необычная и увлекательная франшиза, которая изначально создавалась двумя людьми. Автор идей Митли и программист Майк Муд. Первую версию игры сделали за 5 дней на движке юните. Сначала она была простой и клешированной Альфо версией, но на борту была уникальная фишка, а именно стилистика и дизайн.

Как говорят сами авторы: популярность их игры - простое везение, что помогло взлететь на вершины интернета. Позже, игра дорабатывалась 4 раза.

Глава 1 «Движущиеся картинки»

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Мы играем за аниматора Генри, который приходит по просьбе своего начальника Джоуи. В начале игры всё воспринимается как заброшенная киностудия, но это лишь пыль в глаза. Задача Генри - активировать машину. По пути находим много аудиозаписей, которые помогают лучше понять сюжет и дают понять, что что-то явно здесь не так. Но весь ужас охватывает игрока при прямом намёке на обряды и ретуалы, которые тут проводились. Как например это. Для активации машины нужно найти пару вещей, которые Джоуи попросил у своих работников, и возвести артефакты на пьедесталы. После активации машины чернила начинают лить отовсюду, появляются чьи-то следы и картина происходящего действия становится мрачнее. Подходя к машине мы видим, что проход к ней заколочен досками, но не успев подумать, кто же это мог сделать, на нас вылетает Чернильный демон. В ужасе пытаясь убежать от недруга, мы проваливаемся под землю и попадаем на второй уровень здания. Конечно никто бы не отчаялся в этой ситуации и не впал бы в дикий ужас, поэтому идём откачивать чернила, которые смягчили нам падение. Проходя дальше в надежде найти выход, мы натыкаемся на нестандартную пентаграмму и падаем в обморок, видя в этот момент воспоминания.

Для меня, как большого любителя и ценителя данной игры, первая глава всегда вызывала много вопросов. К примеру: кто заколотил проход к машине? Чьи были следы? И самое главное, а точно ли сам Джоуи отправил нам письмо?

Глава 2 «Старая песня»

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Генри просыпается. Кто-то бережно поставил рядом с нами топор, который после падения валялся рядом с нами. Пробираемся далее и тут мы видим некое существо, которое отдалённо похоже на человека. Единственное, что сильно отличает его от нас - это полностью чернильная кожа и маска того самого Чернильного демона. Выходим в музыкальный отдел киностудии. Наша задача заключается в приведении в чувства весь музыкальный отдел для нахождения выхода. По пути находим аудиозаписи от некого Сэмми Лоуренса, который рассказывает о своём непонимании к Джоуи и самое главное, как пройти в секретную комнату. После преодоления загадки от Сэмми, пробираемся в сточную канализацию, где находим рабочее место музыканта, которому настолько нравится одиночество, что он готов терпеть все ужасные запахи. Канализация - единственное место, где его никто не отвлекает от работы. И самое грустное это то, что нужный нам вентиль ворует клякса в шляпке, которая и есть тот самый музыкант. Главный герой без зазрения совести убивает бедолагу.

Интересны факт: игра даёт очень много подсказок на то, что все кляксы - это и есть наши бывшие сотрудники и коллеги.

После получения вентиля и выполнения с ним задачи мы получаем по куполу от того самого чернильного человека, которого мы видели в начале 2-ой главы. Оказавшись у него в плену, понимаем, что он - это и есть Сэмми, который верит в то, что если он принесёт нас в жертву Чернильному демону, то бес освободит всех из заточения в студии. Но, увы, Генри слишком сильно любит удача, и поэтому мы сумели выбраться и убежать от фанатичного Лоуренса. Не успеваем мы отдышаться и расслабиться, как слышим шаги ещё одного чернильного существа, который станет нам другом - Бориса.

Глава 3 «Взлёты и падения»

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Главный герой просыпается от очередного крепкого сна, но уже в убежище Бориса. После замечательного супа и отдыха наши друзья отправляются на поиски приключений. Пробираемся через чернильные коридоры и понимаем, чтобы пройти дальше, кому-то нужно пролезть по вентиляции и на другой стороне открыть нужную нам дверь. И вот мы попадаем в одну из самых по мне красивых локаций «Фабрика Игрушек». Выполнив пару заданий, мы натыкаемся на комнату с большим экраном и названием «Истинная леди», из которого на нас налетает Алиса Ангел.

Как по мне, Алиса - самый колоритный персонаж из всех. У неё обворожительная харизма и таинственный бэкграунд. Но есть ещё момент, который пугает игроков - раздвоение личности. При попадании в убежище Алисы Ангела и прохождение через чернильную реку, кишащую трупами Борисов, девушка заводит с нами диалог о том, что все зверства, которые ей приписывают, были не её рук дела.

Я должна была это сделать. Она меня заставила.

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Вернёмся к сюжету. Девушка обещает нас выпустить, если мы выполним пару поручений. Нам остаётся только повиноваться и выполнить просьбу Алисы. Не вижу смысла останавливать на всех задания, поэтому предлагаю обратить внимание на самое последнее из них. А связано оно с Киномехаником Норманом Полком, или же с тем, что от него осталось. Всё, что нам нужно, - это собрать сердца на нижнем этаже студии, пол которого полностью залит вязкими чернилами.

Интересный факт: Прожекториста можно забить палкой, если удачно попасть в баг, где антагонист застревает.

После выполнения всех задач мы возвращаемся к нашему Ангелу и узнаём, что она нас обманула. Лифт, в который мы вошли с Борисом для выхода из студии, начал резко набирать скорость и падать вниз. И пока Борис пытается привести нас в чувства после падения, за спиной подкрадывается Алиса и забирает нашего дружелюбного волка.





Глава 4 «Большие чудеса»

Глава начинается с очередного пробуждения, но уже на уровне S, который является бухгалтерией. Наша задача в этой главе - спасти Бориса. Первое, что мы делает, - это решаем головоломку с книгами, которая разблокирует нам дверь. В процессе мы получаем скримеры, которые показывают, что с рассудком у Генри всё очень плачевно. Пройдя дальше, мы попадаем в некую пещеру с канатной дорогой, но чтобы запустить механизм, нам нужна шестерёнка, которую может напечатать специальный станок. Топливо для станка - это чернила. Добываем ту самую заветную шестерёнку, вставляем в механизм и садимся в фуникулёр. Доезжаем до пункта назначения и там мы видим кучу чернильных людей, которые были жертвами эксперимента студии по оживлению мультяшек. После увиденного ужаса мы пробираемся по вентиляции в новые просторы студии. В коридоре мы натыкаемся на аудиозаписи и кучу чертежей парка развлечений. Ну и парк под названием «Bendy land» не заставляет себя долго ждать. Играем в три мини игры: кидаем шары в бутылки, проверяем себя на силу, стуча молотком по платформе и стреляем по мишеням из травматического оружия. Далее наступает босфайт с живым аттракционом, а именно с создателем парка. Следом сцена с Прожектористом, которая заканчивается сражением Чернильного Демона и Норманом. Драка заканчивается смертью Нормана.

И вот мы пробуем ещё одну попытку покататься на аттракционах, но тут мы слышим голос Алисы, которая говорит, чтобы мы готовились к встречи со старым другом. Сдерживая ком в горле и всю боль, мы забиваем Бориса трубой. Но нет тут-то было, на нас выбегает разгневанный Алиса, чтобы покончить с нами раз и навсегда. Чей-то удар в спину Ангела. Алиса падает. Перед нами стоит новая версия Алисы и какой-то протезирований Борис.





Глава 5 «Последняя бобина» Мы просыпаемся в убежище Элисон и Тома (имя нового клона Бориса). Том не очень рад нас видеть, так как считает, что мы принесём зло и беды. Но в противовес ему, Элисон доверяет нам и даже дарит необычную стекляшку, через которую можно увидеть тайные надписи. Убежище было найдено Демоном, и наши товарищи тактичной убегают, оставляя нас самих по себе. Выбравшись наружу мы видим, что наши друзья отчалили на лодке, но вот удача! Они оставили нам вторую. Проходим очередной босфайт с неизвестным монстром, чья рука очень жаждет утопить нашу лодку. Перебравшись на другой берег, нам предстоит встретиться с Сэмми из 2-ой главы, который чудом выжил после ритуала. Но тут нам на подмогу выходит Том, который быстро расправляется с Лоуренсом. Генри опять проваливается на ещё один этаж, что сново разделяет его с новыми друзьями. Далее проходим очередное задание по типу «найди то, чтобы включить это». И после этого мы находим огромную машину и получает интересный факт от Элисон. Все чернильные существа не могут касаться чернил, ибо существа в них растворятся. Проходим внутрь чернильной машины и видим тронный зал, где мы понимаем, как одолеть чернильного беса. Бенди - это всего лишь мультяшка, которая живёт по сценарию мультфильма Джоуи, и каждый мультик имеет свой конец. Чтобы обнулить цикл каждого чернильного существа в этой студии, надо дойти до конца на катушке. Но не тут-то было, вылезает сам Чернильный демон. Происходит последний босфайт, где мы добираемся до проигрывателя и включаем бобину с надписью «конец». Заканчивается очередной цикл Бенди. Вспышка. Мы попадаем в реальную жизнь, а именно в квартиру Джоуи, где он нас просит наведаться в старую студию. На этом заканчивается этот цикл.

Послесловие

Хочу разобрать немного лора. Вообще, из всех существ данной вселенной, только у Джоуи есть душа ибо цикл создан чтобы отомстить Генри за уход из компании. Джоуи говорила, что хоть цикл и похож на запись пластинки, но постоянный перезапуск лишь возвращает все к началу (эти слова были сказаны в BATDR), влияя лишь на память. Ещё в игре можно заметить компанию Gent, именно она и создала чернильную машина, а Джоуи её выкрал.

На этом заканчивается моё повествование об этой интересной и необычной франшизе, а точнее об её части.