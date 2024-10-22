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Прогнозируется рост генерации ядерных мощностей до 2050 года

Согласно последнему прогнозу, глобальная мощность атомных электростанций увеличится с 416 ГВт в 2023 году до 647 ГВт в 2050 году
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Международное энергетическое агентство (МЭА) подготовило  отчёт  согласно которому ближайшие годы мир столкнётся с новой ситуацией на энергетическом рынке, которая будет характеризоваться сохраняющимися геополитическими рисками, но также и относительно обильными поставками различных видов топлива и технологий по их добыче и использованию.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол отметил, что во второй половине этого десятилетия перспектива более обильных — или даже избыточных поставок нефти и природного газа, в зависимости от того, как будет развиваться геополитическая напряжённость, приведёт нас в совершенно иной энергетический мир, отличный от того, в котором мы жили в последние годы во время глобального энергетического кризиса.

Согласно последнему отчёту, основанному на текущей политике, источники с низким уровнем выбросов будут вырабатывать более половины мирового электричества до 2030 года. Спрос на все три вида ископаемого топлива — уголь, нефть и газ по-прежнему останутся стабильными до конца десятилетия. Однако в отчёте содержится предупреждение о том, что, несмотря на растущую динамику перехода к экологически чистой энергии цель по достижению нулевого уровня выбросов пока недостижима.

Выступая на пресс-конференции, посвящённой презентации нового доклада, Лора Коцци, директор МЭА по вопросам устойчивого развития, технологий и перспектив, сказала: «Мы ожидаем, что в 2025 году будет достигнут новый рекордный уровень (ядерных генерирующих мощностей), и мы ожидаем, что ядерная энергетика продолжит расти, поскольку многие страны пересматривают свою политику в отношении ядерной энергетики, фактически продлевая срок службы и открывая новые ядерные установки. И это происходит по всему миру: от Китая до Европы, США и других стран».

В каждом из сценариев ожидается увеличение мощностей и выработки электроэнергии на атомных электростанциях. Этот рост обусловлен развивающимися рынками и странами с формирующимся рынком, в частности Китаем, на долю которого в различных сценариях развития к 2035 году придется от 40% до 50% прироста мировых мощностей на атомных электростанциях. МЭА отметило, что эти прогнозируемые приросты означают, что к 2030 году Китай станет страной с крупнейшими в мире мощностями на атомных электростанциях при любом варианте развития событий. При этом, общемировое производство энергии на атомных электростанциях при наиболее консервативном сценарии развития должно увеличится с 416 ГВт в 2023 году до 647 ГВт в 2050 году. 

Таким образом МЭА фактически признало атомную генерацию экологически чистой. Во многом данный факт стал возможен из-за директив, утверждённых различными странами и международными организациями выполнение которых было бы не невозможным без смягчения отношения к АЭС. Скорее всего подобного смягчения не стоит ожидать по отношению к крупным ГЭС, так как они отсутствуют на территории стран Европы задающих экологическую политику на планете. 

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энергетика экология ядерная энергетика прогнозирование мэа
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