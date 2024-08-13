Мировые цены на уран растут на фоне запрета США проводить торговые операции с делящимися радиоактивными материалами из России. Под запрет попадает не только готовое топливо, но сырье разной степени переработки.

Для изготовления топлива урановая руда должна пройти ряд преобразований, летом 2024 года стоимость этих услуг значительно выросла. Краткосрочные контракты на превращение желтого кека в гексафторид урана выросли в цене на 46 %, достигнув 60 долларов США за 1 кг. Плата за разделение урана-235 и изотопов урана-238 возросла на 19 %, составив 174 доллара США за 1 кг низкообогащённого топлива . Долгосрочные контракты на обогащение также выросли в цене на 17 %, до 159 долларов США.

Российская Федерация занимает около 20 % рынка низкообогащённого энергетического урана в США, являясь главным иностранным поставщиком этого «топлива». Дальнейший отказ от услуг обогащения в России будет способствовать росту цен, что положительно скажется на финансовых показателях Росатома являющегося мировым лидером в этой области.