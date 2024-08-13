Пока страна всесторонне изучала особенности добычи криптовалют, страдая от недостатка видеокарт, Госдума во времена в стейкинга и арбитража «оперативно» легализовала майнинг. Теперь каждый россиянин сможет официально майнить крипту без ограничений приобретая юридический статус, либо оставаясь частным лицом, но обязуясь не превышать установленные лимиты энергопотребления. По мнению законодателей, это должно уберечь общество от воровства энергии с предприятий и подвалов домов принеся увеличение налоговых поступлений.



Несмотря на достаточно долгое муссирование в общественном поле, закон был принят не вполне проработанным, судя по всему с учетом недавнего выступления президента России, озаботившегося проблемами нерегулируемого майнинга, в частности проблемой энергопотребления. К сожалению, именно этот вопрос не был конкретизирован в законе, в котором основное внимание уделено финансовой – правовой стороне. Трудно отрицать огромный вклад майнинга в мировое энергопотребление, которое составляет по различным оценкам около 10000 мегаватт. Это огромная мощность, для выработки которой понадобится примерно 11 ядерных реакторов БН 800 которые способных обеспечить электрической энергией несколько не самых маленьких стран. Но не будем останавливается на финансовой стороне вопроса, так как без энергии деньги не потратить и не заработать, в чем совсем недавно на личном опыте убедились жители Юга России.



Для энергосистемы любая майнинговая ферма интересный и удобный потребитель, который без скачков использует энергию семь дней в неделю 365 дней в году невзирая на смену времени года, чего нельзя сказать о других потребителях. Однако в этом же и заключена основная проблема, небольшие фермы создают повышенную нагрузку на сети используя инфраструктуру, предназначенную для частных потребителей. Майнеры говорят о необходимости правил удобных как им, так и государству, но они мыслят в отрыве от инфраструктуры которая в огромном количестве регионов находится не в лучшем состоянии. Наиболее значимые проблемы отмечаются именно на участках критичных для жизни населения, проектировщики прошлого не могли себе представить, что в квартире с алюминиевой проводкой будет по 3 кондиционера и куча мелких потребителей, начиная от роутера и заканчивая всевозможными сушилками.



В свою очередь застройщики и управленцы настоящего не торопятся вкладывать в трансформаторы и подстанции. Данное предположение подтверждают недавние события в Краснодарском крае и Ростовской области, когда пиковый спрос в жару «обвалил» сети, которые не были рассчитаны на такую нагрузку в летнее время. Вклад "шахтеров" в этот процесс неизвестен, но совершенно точно они бы были против отключения ферм от сети в периоды пикового спроса, чего требует элементарный здравый смысл. Предполагаемый доход "шахтёров" заведомо ниже чем убытки, даже от локального блэкаута, не говоря о репутационных издержках. На данный момент нельзя представить, как будет регулироваться максимальное потребление малых ферм, но совершенно точно это требуется.



Однако наличие сложностей не означают, что нужно запрещать майнинг. Россия находится на втором месте после США, по объёмам майнинга криптовалют, эта деятельность вполне способна генерировать доход не только тем, кто ей занимается, но и предприятиям обеспечивающих «шахтеров» энергией и инфраструктурой. Вовлечение этой индустрии в правовое поле приведет к соответствующими налоговыми отчислениями за счет которых можно реконструировать энергосети. На 2024 год необходимый объем инвестиций для ремонта и реконструкции электростанций в России составляет порядка 90 триллионов рублей и целевое финансирование могло бы способствовать решению этой проблемы.



Российская Федерация благодаря своим размерам и географическому положению располагает территориями где майнинг напротив может способствовать решению инфраструктурных проблем, а для самих «шахтеров» предлагает условия делающие обслуживание ферм более выгодным. Оборудование помимо энергии нуждается в охлаждении, которое легче реализовать в более прохладном климате. Излишки тепла могут использоваться для отопления помещений либо выносится наружу для других целей, например, топки снега которая при всем удобстве потребляет огромное количество тепла. В случае подобного использования ферм, разумно было бы снизить налоговое бремя на майнеров.



Однако проблема генерации все же остается первичной, и только один ее вид осуществляется практически независимо от каких-либо внешних условий и минимальными издержками после первичных инвестиций – гидроэнергетика. Основные мощности генерации от энергии падающей воды сосредоточены в Сибири и Дальнем Востоке. Строительство большого количества гидроэлектростанций (ГЭС) на Дальнем востоке во многом продиктовано необходимостью сдерживания наводнений в бассейнах р. Амур и р. Колыма. Удивительным образом эти ГЭС способные производить огромную генерацию энергии, без якорных потребителей способствуют росту тарифов для населения и предприятий, перенося на них издержки содержания инфраструктуры. Почему за 30 лет достраивания объектов генерации, нельзя было ввести в строй ни одного проекта который стал бы крупным якорным потребителем электроэнергии неизвестно, но оперативно это можно было бы решить, как раз переносом майнинговых ферм к Зейскаой, Бурейской и Колымскому каскаду ГЭС. Подобный шаг был бы оправдан со многих точек зрения: экономической, социальной, экологической.



Экологически подобный шаг также оправдан так как генерация проходит без использования ископаемого топлива, а сбросы воды и затопления территорий происходят независимо от наличия или отсутствия потребителей. Если говорить об экологии, то нельзя не упомянуть проблему утилизации попутного газа при нефтедобыче. Его объёмы как правило не позволяют строить газопровод, а потребителей тепла или электроэнергии рядом нет. Поэтому приходится жечь факелы показывая лисий хвост природе или проводить закачку в пласт. В обоих случаях наносится ущерб природе и происходит непростительная потеря энергии. Разработка способа модульной автономной генерации и фермы для нее позволила бы проводить расчеты снижая урон окружающей среде.



В качестве итога хотел бы отметить, что любое серьезное дело должно базироваться на твердой основе. Если есть риск, что в случае нехватки электроэнергии вы будете отключены первыми и понесете убытки, нужно рассматривать альтернативы. Естественно мелкий «шахтер» не способен в одиночку сделать столь радикальные шаги, но различные формы целевого инвестирования в предприятия с долевым и не долевым участием вполне могут справиться с этой задачей.