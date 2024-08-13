Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

В России легализовали майнинг - ждать ли очередных блэкаутов

Неравномерное распределение мощностей генерации и потребителей энергии, способствует развитию энергокризиса в стране.
[ ] для раздела Блоги
+
+

     Пока страна всесторонне изучала особенности добычи криптовалют, страдая от недостатка видеокарт, Госдума во времена в стейкинга и арбитража «оперативно» легализовала майнинг. Теперь каждый россиянин сможет официально майнить крипту без ограничений приобретая юридический статус, либо оставаясь частным лицом, но обязуясь не превышать установленные лимиты энергопотребления. По мнению законодателей, это должно уберечь общество от воровства энергии с предприятий и подвалов домов принеся увеличение налоговых поступлений.

Несмотря на достаточно долгое муссирование в общественном поле, закон был принят не вполне проработанным, судя по всему с учетом недавнего выступления президента России, озаботившегося проблемами нерегулируемого майнинга, в частности проблемой энергопотребления. К сожалению, именно этот вопрос не был конкретизирован в законе, в котором основное внимание уделено финансовой – правовой стороне. Трудно отрицать огромный вклад майнинга в мировое энергопотребление, которое составляет по различным оценкам около 10000 мегаватт. Это огромная мощность, для выработки которой понадобится примерно 11 ядерных реакторов БН 800 которые способных обеспечить электрической энергией несколько не самых маленьких стран. Но не будем останавливается на финансовой стороне вопроса, так как без энергии деньги не потратить и не заработать, в чем совсем недавно на личном опыте убедились жители Юга России.

     Для энергосистемы любая майнинговая ферма интересный и удобный потребитель, который без скачков использует энергию семь дней в неделю 365 дней в году невзирая на смену времени года, чего нельзя сказать о других потребителях. Однако в этом же и заключена основная проблема, небольшие фермы создают повышенную нагрузку на сети используя инфраструктуру, предназначенную для частных потребителей. Майнеры говорят о необходимости правил удобных как им, так и государству, но они мыслят в отрыве от инфраструктуры которая в огромном количестве регионов находится не в лучшем состоянии. Наиболее значимые проблемы отмечаются именно на участках критичных для жизни населения, проектировщики прошлого не могли себе представить, что в квартире с алюминиевой проводкой будет по 3 кондиционера и куча мелких потребителей, начиная от роутера и заканчивая всевозможными сушилками.

В свою очередь застройщики и управленцы настоящего не торопятся вкладывать в трансформаторы и подстанции. Данное предположение подтверждают недавние события в Краснодарском крае и Ростовской области, когда пиковый спрос в жару «обвалил» сети, которые не были рассчитаны на такую нагрузку в летнее время. Вклад "шахтеров" в этот процесс неизвестен, но совершенно точно они бы были против отключения ферм от сети в периоды пикового спроса, чего требует элементарный здравый смысл. Предполагаемый доход "шахтёров" заведомо ниже чем убытки, даже от локального блэкаута, не говоря о репутационных издержках. На данный момент нельзя представить, как будет регулироваться максимальное потребление малых ферм, но совершенно точно это требуется.

Однако наличие сложностей не означают, что нужно запрещать майнинг. Россия находится на втором месте после США, по объёмам майнинга криптовалют, эта деятельность вполне способна генерировать доход не только тем, кто ей занимается, но и предприятиям обеспечивающих «шахтеров» энергией и инфраструктурой. Вовлечение этой индустрии в правовое поле приведет к соответствующими налоговыми отчислениями за счет которых можно реконструировать энергосети. На 2024 год необходимый объем инвестиций для ремонта и реконструкции электростанций в России составляет порядка 90 триллионов рублей и целевое финансирование могло бы способствовать решению этой проблемы.

    Российская Федерация благодаря своим размерам и географическому положению располагает территориями где майнинг напротив может способствовать решению инфраструктурных проблем, а для самих «шахтеров» предлагает условия делающие обслуживание ферм более выгодным. Оборудование помимо энергии нуждается в охлаждении, которое легче реализовать в более прохладном климате. Излишки тепла могут использоваться для отопления помещений либо выносится наружу для других целей, например, топки снега которая при всем удобстве потребляет огромное количество тепла. В случае подобного использования ферм, разумно было бы снизить налоговое бремя на майнеров.

     Однако проблема генерации все же остается первичной, и только один ее вид осуществляется практически независимо от каких-либо внешних условий и минимальными издержками после первичных инвестиций – гидроэнергетика. Основные мощности генерации от энергии падающей воды сосредоточены в Сибири и Дальнем Востоке. Строительство большого количества гидроэлектростанций (ГЭС) на Дальнем востоке во многом продиктовано необходимостью сдерживания наводнений в бассейнах р. Амур и р. Колыма. Удивительным образом эти ГЭС способные производить огромную генерацию энергии, без якорных потребителей способствуют росту тарифов для населения и предприятий, перенося на них издержки содержания инфраструктуры. Почему за 30 лет достраивания объектов генерации, нельзя было ввести в строй ни одного проекта который стал бы крупным якорным потребителем электроэнергии неизвестно, но оперативно это можно было бы решить, как раз переносом майнинговых ферм к Зейскаой, Бурейской и Колымскому каскаду ГЭС. Подобный шаг был бы оправдан со многих точек зрения: экономической, социальной, экологической.

     Экологически подобный шаг также оправдан так как генерация проходит без использования ископаемого топлива, а сбросы воды и затопления территорий происходят независимо от наличия или отсутствия потребителей. Если говорить об экологии, то нельзя не упомянуть проблему утилизации попутного газа при нефтедобыче. Его объёмы как правило не позволяют строить газопровод, а потребителей тепла или электроэнергии рядом нет. Поэтому приходится жечь факелы показывая лисий хвост природе или проводить закачку в пласт. В обоих случаях наносится ущерб природе и происходит непростительная потеря энергии. Разработка способа модульной автономной генерации и фермы для нее позволила бы проводить расчеты снижая урон окружающей среде.

     В качестве итога хотел бы отметить, что любое серьезное дело должно базироваться на твердой основе. Если есть риск, что в случае нехватки электроэнергии вы будете отключены первыми и понесете убытки, нужно рассматривать альтернативы. Естественно мелкий «шахтер» не способен в одиночку сделать столь радикальные шаги, но различные формы целевого инвестирования в предприятия с долевым и не долевым участием вполне могут справиться с этой задачей.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

экология инфраструктура гэс энергосбережение блэкаут майниг регулирование криптовалют энергерика экология. энергосети
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
9
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Группа ГАЗ озвучила цены на новые полноприводные автомобили «Соболь NN»
2
ChatGPT внезапно, начал разговаривать голосом пользователя во время тестирования
6
Microsoft намерена без спроса включить функцию BitLocker в Windows 11 24H2 для большего числа ПК
15
Генеральный директор Huawei замечен в самолете с первым в мире тройным складным смартфоном
+
Стартовал этап массового производства смартфонов Apple серии iPhone 16
+
Google отключит один из самых популярных блокировщиков рекламы в браузере Chrome
2
Глава корпорации КТРВ Обносов: "ФАБ-5000 не получит модули УМПК"
6
Вдохновленный Half-Life 2 российский шутер Vladik Brutal получил хорошие оценки
1
Keychron запускает механическую клавиатуру K2 HE с магнитными переключателями с эффектом Холла
2
Компания ZALA представила комплекс «Ланцет-Э»
+
Появились подробности касательно дисплея и ёмкости аккумулятора глобальной версии Poco F7
+
Remedy подтверждает производство ремейков Max Payne 1 и 2 с огромным бюджетом
2
В иске против OceanGate заявлено, что одним из факторов катастрофы мог стать геймпад Logitech F710
4
В Омске стартовало серийное производство современных российских ракет-носителей «Ангара»
5
МО РФ — о работе по отражению вооружённой агрессии ВСУ в Курской области по состоянию на 11 августа
+
В Москву поступили новые кроссоверы Mercedes-Benz GLE AMG 2024 ценой 20 млн руб. каждый
3
Создана новая российская ракета для эффективного противодействия F-16 и другим истребителям
+
В GTA 6, возможно, использовали ИИ для создания анимации
1
Иранские беспилотники-невидимки следят за кораблями ВМС США и Испании в Персидском заливе
3
Бюджетный iPhone SE 4 получит Face ID, USB-C, Apple Intelligence и мощный чип Bionic A18
1

Популярные статьи

Субъективный обзор лучших фильмов режиссера Гильермо дель Торо
+
Как я потерпел неудачу, пытаясь сделать игровой бомж-ПК на базе процессора Core i3 в 2024 году
57
О PlayStation 5 Pro, стоимости и перспективах
6
Как снизить температуру видеокарты на 20 градусов без разбора и смены термоинтерфейса
17
Итоги гоночного уик-энда 10-11 августа
+
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7800X3D – почему процессоры AMD нового поколения плохо продаются
28
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
62
7 оптимальных комбинаций кулера и процессора в 2024 году — охлаждаем CPU без переплаты
3
Как правильно почистить смартфон от мусора и что удалить, чтобы не навредить системным файлам
+
Учёные выяснили, что употребление оливкового масла во время диеты может быть вредным для организма
6

Сейчас обсуждают

Gamandril
11:39
Со звездочкой это это обозначение сложных заданий в математике. Так что высер это у тебя, к тому же ты за базаром свои не следишь. Ты даже не понял насколько простая видеокарта бралась в расчет, потом...
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
Радмир Кучукбаев
11:35
Зачем делать флагман с таким маленьким количеством памяти
Раскрыта цена и полные характеристики Google Pixel 9 Pro XL
Олег Тимофеев
11:34
Враги нам строить и жить помогают.
Биржа OKX замечена в блокировки аккаунтов граждан РФ – что происходит, и есть ли риски конфискации
Олег Тимофеев
11:33
Прекрасный пример операция в курской области не последовательности тактических решений которые обещают первоначальный успех но потом оканчиваются распылением сил бардаком и отступлением.
ВС РФ взяли последний рубеж украинской обороны с востока Покровской агломерации
nonses84
11:33
Надо больше говноядер
Процессоры Intel Arrow Lake-H для ноутбуков будут иметь три вида ядер: P-ядра, E-ядра и LP-E ядра
nonses84
11:32
Да этой новости уже больше недели
Китайский менеджер ASUS расколол AMD Ryzen 9000 при попытке снять теплораспределительную крышку
OgoGoLog
11:28
Да, да, да. Для галочки. Ага. И генералов не меняли у нас на направлениях, и пол министерства обороны не сменили. Да, да, да.
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
ЮРА ОНИЩЕНКО
11:21
И традиционно сам себе пятëрку поставил
Работаем над Installer-SH, или как установить софт только для одного пользователя в Linux
Рома Сафин
11:11
Либо наказание будет для галочки.
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
ЮРА ОНИЩЕНКО
11:10
А как же ты жаловаться станешь, если у рабов мозг удаляют после рождения
Под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов Курской области — глава региона
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем