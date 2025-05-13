Компания «Арсенал де л’Аэронотик» выделялась на фоне других французских авиастроителей межвоенного времени своей необычностью, хотя широкой известности она не получила. Основанная в конце 1934 года как государственное предприятие, она сосредоточилась на подготовке инженеров для авиационной отрасли Франции и анализе новых идей в проектировании самолетов. В отличие от частных компаний, «Арсенал» не гнался за прибылью, что позволяло ему браться за смелые эксперименты, не рассчитанные на серийное производство. Когда в августе 1936 года правительство Народного фронта начало национализацию авиационной промышленности, «Арсеналу» достались восемь ангаров, построенных фирмой Бреге в городке Виллакубле под Парижем. Там разместились конструкторские и производственные цеха компании.

Истоки в самолетах с тандемными двигателями

Говоря о предках самолета VG 33, сложно выстроить четкую хронологию. Их история начинается с проектов истребителей, оснащенных тандемными двигателями, которые Франция заказывала в середине и конце 1930-х годов. Один из таких проектов, VB10, увидел свет уже после войны. Но тут есть загвоздка, некоторые источники утверждают, что заказы на подобные конструкции появились только в 1937 году, хотя макет VG 30, прямого предшественника VG 33, показали еще в ноябре 1936 года.

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Макет Arsenal VG.30, который стал началом серии истребителей VG.3X, был представлен на авиасалоне в Париже в ноябре 1936 года.

Под руководством главного инженера Мишеля Вернисса команда «Арсенала» показала свой новый самолет на Парижской авиационной выставке в ноябре 1936 года. Работу над проектом запустили еще в начале того же года, стремясь создать машину, которая могла бы соперничать с такими истребителями, как MS.405 или LN 161. Так появился самолет, названный Arsenal de l’Aéronautique VG.30.

Многообещающий старт

Макет VG.30, представленный в Париже, был низкопланом с консольным крылом. Изначально его оснастили рядным двигателем Potez 12dc мощностью 610 л.с. Конструкция самолета почти целиком была деревянной, что обещало удешевить производство и сэкономить дефицитные материалы. Но на деле возникли сложности, во Франции не хватало подходящей еловой древесины, и ее пришлось закупать за рубежом. Вооружение выглядело солидно, 20-мм пушка HS-404, стрелявшая через винт, и четыре 7,5-мм пулемета MAC 34 в крыльях. Площадь крыльев составляла 14 м². На выставке VG.30 произвел фурор своим современным видом, чем сильно заинтересовал французское авиационное министерство. Вскоре, в начале 1937 года, министерство запустило конкурс «A.23» на разработку легких истребителей. Это подстегнуло конкуренцию и на сцену вышли прототипы вроде Bloch MB.700, SNCAO CAO.200 и Roussel R.30. А самолет Caudron C.714 даже запустили в серию.

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Команда «Арсенала» взялась дорабатывать VG.30 под новые стандарты и приступила к сборке прототипа. Работы начались летом 1937 года, но сразу натолкнулись на проблемы. Главной стало отсутствие двигателя Potez, из-за чего пришлось ставить другой — Hispano-Suiza 12Xcrs, который выдавал уже 690 л.с. Этот шаг стал первым звеном в цепочке, связавшей истребители серии VG.3X с двигателями Hispano-Suiza.

Редкий кадр прототипа VG.30 в полете.

Первый прототип VG.30 впервые поднялся в небо 15 октября 1938 года. Но чтобы дойти до официальных государственных тестов, пришлось подождать несколько месяцев и внести некоторые изменения в самолет. Испытания стартовали в июле 1939 года. Для легкого истребителя с двигателем Hispano-Suiza, который не отличался выдающейся мощностью, VG.30 показал себя достойно, в горизонтальном полете он развивал скорость до 485 км/ч, а в пикировании мог разогнаться до 805 км/ч.

Прототип VG.30 на земле во время испытаний.

Усовершенствование VG.30

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VG.30 показал себя как довольно удачный самолет, но у него был потенциал для улучшений. Так появился VG.31. Одной из проблем VG.30 было расположение радиатора, который находился слишком далеко впереди, перед кабиной пилота, что ухудшало аэродинамику. В VG.31 радиатор сместили назад на два метра, а площадь крыльев уменьшили на два квадратных метра. Также установили более мощный двигатель Hispano-Suiza 12Y-31 мощностью 860 л.с., но при этом отказались от 20-мм пушки, стрелявшей через вал винта. Вооружение сократили, оставив только два 7,5-мм пулемета MAC 34 в крыльях.

VG.31 так и не поднялся в воздух. Судя по всему, был построен фюзеляж, но его переделали в VG.33, который тоже не летал, а использовался как основа для серийного производства.

VG.33 первая серийная модель

Испытания VG.31 в аэродинамической трубе показали, что уменьшенный размах крыльев привел к нестабильности в полете. Сокращенное вооружение также стало серьезным недостатком. Однако смещение радиатора назад оказалось удачным решением, так как это снизило сопротивление воздуха и улучшило аэродинамику серии.

Для создания более совершенной версии объединили лучшие черты VG.30 и VG.31. Новый истребитель, VG.33, получил размах крыльев и вооружение от VG.30, а фюзеляж и двигатель — от VG.31, с доработкой для установки 20-мм пушки HS-404, стрелявшей через вал винта.

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Производство прототипа VG.33 началось в 1938 году, а первый полет он совершил 25 апреля 1939 года. Официальные испытания проходили с июля 1939 по март 1940 года и в целом получили высокую оценку.

Конструкция VG.33

Фотография первого прототипа VG.33, сделанная в конце 1938 года во время его производства, на которой видно деревянное строение самолета до нанесения фанерного покрытия.

VG.33 почти целиком собирали из дерева, в основном используя ель. Внутренний каркас самолета был деревянным, а сверху его покрывали фанерой. Фюзеляж сделали полумонококовым, а крыло — цельным. Размах крыльев достигал 10,8 м, каждое крыло имело площадь 14 м². Самолет был 8,55 м в длину и 3,35 м в высоту. Без нагрузки он весил примерно 2050 кг. С топливом, вооружением и пилотом масса могла быть от 2450 до 2896 кг. Например, второй прототип в обычной комплектации с пушками и пилотом весил 2680 кг. Шасси у VG.33 раскладывались в стороны.

Схемы конструкции крыла VG.33, в основном выполненной из ели.

На VG.33 стоял двигатель Hispano-Suiza 12Y-31 — V-образный, с 12 цилиндрами. Он развивал до 860 л.с. на высоте 3320 м, работая на 2400 оборотах в минуту. К двигателю крепился трехлопастной винт Chauvière с изменяемым шагом, диаметром 2,95 м, который мог раскручиваться до 1600 оборотов в минуту. Радиатор для охлаждения водой разместили под кабиной, аккуратно встроив его в фюзеляж, чтобы самолет лучше рассекал воздух. При взлете масса VG.33 составляла 2680 кг.

Установка двигателя Hispano-Suiza 12Y-31 на самолет VG.33.

Самым мощным оружием VG.33 была 20-мм пушка HS-404, установленная так, чтобы стрелять через винт. Такие пушки ставили на многие французские истребители тех лет. Она отправляла в цель 250-граммовые снаряды со скоростью 880 м/с. Пушка питалась из магазина на 60 снарядов, который опустошался довольно быстро из-за скорострельности в 570–700 выстрелов в минуту. Вдобавок в каждом крыле размещались по два пулемета MAC34M39. Это была улучшенная версия пулемета MAC34, перешедшая с барабанных магазинов на ленточное питание. Они стреляли 7,5-мм пулями массой 9 г со скоростью 830 м/с и могли выдавать от 1200 до 1450 выстрелов в минуту. С боезапасом в 850 патронов на каждый пулемет, их можно было использовать гораздо дольше, чем пушку.

На VG.33 стояла радиостанция RI 537, которая была обычным выбором для французских ВВС в те годы.

Летные качества

VG.33 на аэродроме, демонстрирующий элегантный профиль самолета и радиатор, с удачного ракурса.

Испытания VG.33, которые шли с июля 1939 по март 1940 года, показали, что этот самолет заслуженно считался одним из лучших одномоторных истребителей Франции тех лет.

На высоте 5200 м он мог разогнаться до 558 км/ч — это на 20 км/ч быстрее, чем новый D.520, который тогда считался передовым. Для взлета VG.33 требовалась скорость около 135 км/ч и полоса длиной примерно 550 м. Садился он на скорости 125 км/ч. Скорость набора высоты тоже впечатляла: 1000 м за 1,17 минуты, 2000 м за 2,34 минуты, 5000 м за 6,26 минуты, а 8000 м за 13,26 минуты. Максимальная высота полета достигала 9500 м.

С топливным баком на 400 литров VG.33 мог пролететь 1060 км. На высоте 5000 м он держался в воздухе два часа и сорок минут. На VG.30 тестировали дополнительные баки, и, если бы их поставили на VG.33, с 600 литрами топлива самолет мог бы преодолеть 1560 км или летать четыре часа и двадцать минут.

Вид на панель приборов в кабине VG.33.

VG.33 выделялся впечатляющими летными качествами, легкостью в управлении и отличной маневренностью, что делало его одним из лучших истребителей своего времени. В сентябре 1939 года служба CEMA, отвечавшая за оценку самолетов французских ВВС, выпустила первый отчет. В нем отмечалось, что рули и элероны VG.33 работают слаженно и остаются эффективными на любой скорости. Даже когда скорость падала до предела, самолет не терял управляемости, что сильно упрощало посадку. Никаких перекосов или угрозы сваливания в штопор не замечалось. Взлетать на VG.33 тоже было несложно — он ровно шел по полосе и отлично слушался пилота даже на земле. Шасси показали себя надежными и безопасными. Единственная недоработка — тормоза, которые могли быть помощнее.

Вид на открытый двигатель 12Y-31, вероятно, установленный на незавершенном VG.33. Хотя 12Y-31 не был самой мощной версией двигателя 12Y, доступной к 1940 году, его мощности было достаточно, чтобы VG.33 превосходил истребители, такие как D.520, которые использовали более мощные модели из той же серии двигателей.

VG.33 смотрелся очень достойно на фоне D.520, который и без того считался хорошим истребителем. Он превосходил конкурента почти по всем параметрам, и это особенно впечатляло, если сравнить их массу и двигатели. D.520 весил примерно столько же, сколько VG.33 — 2050 кг без нагрузки и 2740 кг с полной. Но на D.520 стоял двигатель Hispano-Suiza 12Y-49, более мощный, чем 12Y-31 у VG.33. Эта версия выдавала 950 л.с., на 90 л.с. больше. И все же VG.33 оказался быстрее, легче набирал высоту и лучше маневрировал, имея при этом то же самое вооружение. По меркам 1939–1940 годов этот самолет был настоящей звездой, способной на равных тягаться с передовыми машинами вроде немецкого Bf109E или британского Spitfire. Более того, у VG.33 был запас для доработок, чтобы дать начало целой линейке истребителей, которые могли бы воевать и дальше.

Запуск производства VG.33

Когда в сентябре 1939 года началась Вторая мировая война, истребитель от «Арсенала», уже проходивший испытания, получил зеленый свет на производство. 12 сентября оформили первый заказ на 220 VG.33.

У самой компании Arsenal de l’Aéronautique не было цехов для серийного выпуска, поэтому производство доверили заводу SNCAN в Сартрувиле, недалеко от Парижа. Спустя всего пять дней заказ увеличили еще на 200 самолетов. VG.33 видели достойной заменой старому Morane-Saulnier MS.406.

В следующие месяцы планы по выпуску VG.33 росли, а сам самолет начали считать будущим ядром французских ВВС. К концу сентября 1939 года наметили поставить первые 10 серийных машин в апреле 1940 года, а к осени довести производство до 150 самолетов в месяц. В ноябре сроки скорректировали: первые 10 VG.33 теперь ждали в феврале, а с апреля завод SNCAN должен был выдавать по 50 машин ежемесячно. Стало понятно, что одной линии не хватит. Вторую решили открыть на заводах Michelin в Клермон-Ферране, в Оверни на юге Франции. Там планировали собирать не сам VG.33, а его версию — VG.32, с поставкой первых машин в декабре 1940 года. Параллельно думали над линией для VG.33 в Вандее, на западе страны.

Фюзеляжи VG.33 (сверху) и конструкции крыльев (снизу) в процессе производства.

Для выпуска VG.33 привлекали множество мелких производителей. Деревянная конструкция позволяла заказывать детали у небольших мастерских, но сам процесс съедал немало ресурсов. На один самолет уходило 1166 кг еловой древесины, 110 кг фанеры, 880 кг стали, 436 кг алюминия с дюралюминием и 125 кг магния. Хоть самолет и был в основном деревянным, сталь все равно требовалась в больших объемах. Но главная загвоздка была с елью. Во французских ВВС имелось всего 750 тонн этой древесины, которую также тратили на разведывательные и учебные машины. Этого хватило бы примерно на 500 VG.33, так что пришлось искать поставки за рубежом.

В ноябре Франция договорилась о закупке 500 м³ ели в Великобритании. Параллельно древесину брали у привычных поставщиков — США и Канады, а еще подключили Румынию. Румынская ель уступала по качеству американской, но годилась для менее ответственных самолетов, позволяя оставить лучшую древесину для VG.33. К весне 1940 года этот истребитель стал для авиационного министерства Франции главным приоритетом. По цене, планер VG.33 без двигателя и пушек, стоил 630 000 франков. Это было дешевле, чем D.520 за 700 000 франков или MB.152 за 800 000 франков. VG.33 считался довольно бюджетным истребителем, хотя и не дотягивал по экономичности до легкого, но менее мощного Caudron C.714, созданного по тем же задачам.

Закрылки VG.33 в процессе производства в мастерской.

Опоздали с выпуском

Планы по выпуску VG.33 постоянно менялись. Когда началась война в сентябре 1939 года, первые самолеты ждали в апреле 1940 года. К ноябрю 1939 года срок сдвинули на февраль. В январе 1940 года стало понятно, что и это не удастся, и поставки перенесли на март. В марте машины все еще не были готовы, и дату вернули к апрелю 1940 года — как было задумано изначально. В итоге первый серийный VG.33 взлетел 21 апреля 1940 года. В начале мая за ним последовали еще два самолета. Всего французские ВВС приняли семь серийных машин. Но производство и эксплуатация VG.33 оборвались из-за немецкого наступления на Нидерланды и Францию. Завод в Сартрувиле оказался под контролем немецких войск примерно 14–15 июня 1940 года.

Боковой вид на VG.33. Сделанная в Тулузе, на юге Франции, в 1942 году, эта фотография запечатлела один из немногих серийных самолетов, которые удалось эвакуировать в южную часть страны.

VG.33 планировали передать эскадрилье GC ½, которая летала на устаревших MS.406, сильно проигрывавших D.520 и Bf.109E. 10 июня 1940 года эскадрилье выделили два самолета — второй и четвертый из серийных VG.33. Но эскадрилья, уже вовлеченная в бои, не нашла пилотов, чтобы забрать машины. В итоге их перегнали летчики разведгруппы GR 1/55, переместив из Виллакубле, аэродрома под Парижем, оказавшегося под угрозой, в Тулузу-Франказал на юге Франции. Два других самолета, №1 и №7, отправили в Клермон-Ферран — там они должны были послужить образцами для сборки VG.32. Еще один, пятый самолет, попал на юг Франции, но как именно, неясно.

Есть сведения, что пара VG.33 вошла в спешно сформированную эскадрилью GC I/55 в Бордо, которая действовала с 17 по 24 июня. Некоторые разрозненные данные намекают, что они могли участвовать в боевых вылетах в последние дни боев за Францию. Два VG.33 точно попали в руки немцев на аэродроме Мериньяк в Жиронде, рядом с Бордо. Не исключено, что это были те же машины.

Два серийных VG.33, захваченных немцами в неповрежденном состоянии в Меригнаке, Жиронда.

Кроме семи самолетов, которые успели принять французские ВВС, завод SNCAN в Сартрувиле начал наращивать выпуск VG.33. На разных стадиях сборки находилось немало машин. Всего завершили 19 истребителей, еще 20 были почти готовы — им не хватало лишь шасси. Кажется, еще около 120 фюзеляжей были в процессе производства. Почти все они были спешно уничтожены, чтобы не достаться немцам. Например, готовые истребители, которые еще не забрали ВВС, разбил экипаж разведчика Potez 540 кувалдами 14 июня, за считанные часы до того, как немецкие войска вошли на завод.

Но несколько VG.33 все же попали к врагу. Пара самолетов, вероятно, была захвачена на аэродроме Мериньяк рядом с Бордо — возможно, это были те, что летали в импровизированной эскадрилье. Один из них точно перекрасили в немецкие цвета и долго испытывали, скорее всего, на аэродроме Рехлин в Германии, дав ему номер «3+5». Некоторые источники говорят, что немцы заполучили пять серийных VG.33 и даже оригинальный прототип.

Незавершенный VG.33, вероятно, запечатленный фотослужбами вооруженных сил Германии в Сартрувиле.

Истребитель, который мог стать основой французских ВВС

VG.33 к 1940 году уже был грозной машиной, но инженеры смотрели дальше, планируя улучшить его, в первую очередь за счет нового двигателя. Весной 1940 года испытывали несколько прототипов, чаще всего построенных на базе планера VG.33, но с другими обозначениями. Эти машины могли бы вывести серию истребителей «Арсенала» на новый уровень, если бы Францию не оккупировали немцы.

VG.32, спроектированный еще до VG.33, так и не взлетел. Вместо Hispano-Suiza 12Y-31 на него поставили американский двигатель Allison V-1710-C15 мощностью 1150 л.с. Такой же двигатель стоял на американском P-40 Warhawk. Allison не только был мощнее, но и снимал нагрузку с французских заводов, которые едва справлялись с выпуском двигателей. Простой в сборке планер VG.33 в паре с этим двигателем позволил бы выпускать истребители быстрее и с меньшими затратами труда. Пятый прототип VG.33, VG.33-05, собирались переделать в VG.32, установив Allison, но двигатель не успели поставить до перемирия, и самолет остался на земле. Несмотря на это, VG.32 уже заказали в серию. Производство хотели запустить на заводах Michelin в Клермон-Ферране.

Планировалось поставить 12 машин в декабре 1940 года, 25 в январе 1941 года, 40 в феврале, 70 в марте, 100 в апреле и по 150 каждый месяц с мая 1941 года. Эти планы так и остались на бумаге. VG.32 не летал, поэтому его летные качества неизвестны. Известно, что из-за двигателя Allison пришлось удлинить капот на 42 см, что, возможно, сделало самолет чуть тяжелее. Но прирост мощности, скорее всего, позволил бы VG.32 как минимум не уступать VG.33, а то и обойти его.

Задний вид первого производного варианта VG.33, который поднялся в воздух — VG.34, припаркованного рядом с бомбардировщиком LeO 451 на французском аэродроме.

Первой версией VG.33, которая поднялась в небо, стала VG.34. Ее собрали на основе второго прототипа VG.33 (VG.33-02), поставив более мощный двигатель Hispano-Suiza 12Y-45. С его 960 л.с. самолет разгонялся до 576 км/ч на высоте 6000 м, а скороподъемность, скорее всего, тоже стала лучше. VG.34 впервые взлетел 20 января 1940 года. К перемирию он, вероятно, находился на аэродроме около Тулузы, но что с ним стало потом, неизвестно.

VG.35, построенный на базе VG.33-04, получил двигатель Hispano-Suiza 12Y-51 на 1000 л.с. О нем известно гораздо меньше, чем о VG.34. Никаких записей о ее летных качествах или фотографий не осталось, хотя первый полет состоялся 25 февраля 1940 года. К моменту, когда немцы заняли Орлеан, самолет был там. Что произошло с ним дальше, никто не знает.

Фронтальный вид довольно внушительного прототипа VG.36.

VG.36 выглядел как более отточенный наследник VG.35. Он сохранил двигатель Hispano-Suiza 12Y-51, но вместо переделанного планера VG.33 получил новый, с несколькими улучшениями. Радиатор сделали шире, но компактнее по профилю и аккуратнее встроили в фюзеляж, чтобы меньше мешать потоку воздуха. VG.36 впервые взлетел 14 мая 1940 года и показал отличный результат — 590 км/ч на высоте 7000 м. Его качества внушали оптимизм и, судя по всему, в будущем он мог бы сменить VG.33 на конвейере. Прототип, по данным, во время боев перегнали на аэродром в Ла-Рош-сюр-Йон, а потом уничтожили, чтобы он не попал к немцам.

VG.37 остался на бумаге. Его задумывали как улучшенную VG.36 с нагнетателем и приспособлениями для дальних перелетов. VG.38 тоже не построили — он должна была получить новую версию двигателя 12Y, но какую именно, неизвестно.

Элегантный и впечатляющий VG.39, часто рассматриваемый как самый яркий пример будущего французского истребительного дизайна, достигший стадии прототипа к 1940 году, припаркован перед бомбардировщиком LeO 451.

VG.39 был самой совершенной версией, который успел взлететь. Его главное преимущество — двигатель Hispano-Suiza 12Y-89 ter на 1200 л.с. Судя по всему, он не позволял установить пушку для стрельбы через винт. Чтобы это компенсировать, крылья переделали, сохранив их площадь, изменили конструкцию, добавив по одному пулемету MAC34 на каждое крыло. VG.39 впервые поднялся в воздух 3 мая 1940 года и показал отличный результат — 625 км/ч на высоте 5750 м.

Для того времени это был впечатляющий самолет и, как VG.36, его собирались выпускать серийно. Но, скорее всего, в производство пошла бы доработанная версия, VG.39bis, которая в 1940 году еще был на чертежах. Он должна была получить двигатель Hispano-Suiza 12Z-17 на 1600 л.с., вернуть 20-мм пушку HS-404 для стрельбы через винт и сохранить шесть крыльевых пулеметов. Радиатор планировали сделать ниже и шире, как у VG.36. VG.39bis мог стать настоящим прорывом, но из-за немецкой оккупации Франции он остался проектом. Что стало с прототипом VG.39, неизвестно.

Разработки Виши

VG.33 выделялся отличными летными качествами и целой линейкой модификаций, которые обещали ему долгий путь развития. Если бы Франция не пала в 1940 году, серия VG.3X могла бы стать для нее тем же, чем были Spitfire для Британии или Bf.109 для Германии — основой ВВС, способной совершенствоваться и воевать до конца войны.

Эти надежды рухнули с немецкой оккупацией в 1940 году. Но режим Виши, созданный после перемирия, не бросил работу над VG.33. Пять серийных самолетов и, возможно, оригинальный прототип к концу кампании 1940 года оказались в не оккупированной зоне Франции. Их не использовали в боях, но, похоже, они стали основой для проектирования новых истребителей.

Серия профильных видов истребителей Arsenal. Между оригинальными моделями VG.30 и VG.33 и более поздними проектами VG.50 и VG.70, разработанными режимом Виши, практически нет ничего общего.

Под властью режима Виши инженеры не остановили работу, создав проекты VG.40, VG.50 и позже VG.60. К 1942 году появился проект самолета с крыльями увеличенной площади — 16,25 м² — и новым фюзеляжем, который почти не напоминал старый VG.33. Его планировали оснастить обновленным двигателем Hispano-Suiza 12Z. Все остановилось в ноябре 1942 года, когда немцы оккупировали свободную зону Франции, но после освобождения разработки возобновились.

Среди идей был VG.60 с немецким двигателем Jumo 213E на 1750 л.с. Этот истребитель сильно отличался бы от VG.33. Масса около 5 тонн, восемь 12,7-мм пулеметов M2 Browning в крыльях, пушка неизвестного типа для стрельбы через винт и ожидаемая скорость выше 700 км/ч. Но этим планам не суждено было сбыться — «Арсенал» переключился на выпуск довоенного проекта VB.10 с тандемным двигателем. Бюро также занималось реактивными истребителями VG.70 и VG.90, но ни одна из машин «Арсенала» не пошла в серию, а в декабре 1954 года компания вошла в состав SNCAN.

Легенда, погасшая из-за поражения

VG.33 был одним из самых интересных французских самолетов. Начавшись как проект легкого истребителя VG.30 от Arsenal de l’Aéronautique, к 1939–1940 годам он стал зрелым и мощным истребителем. С отличными летными качествами и возможностями для улучшений, он мог бы стать звездой, но немецкое вторжение 1940 года, совпавшее с первыми полетами серийных машин, оборвало его путь. Если D.520 часто называют опоздавшим, то VG.33 появился еще позже и в меньшем числе, не успев бросить вызов Bf.109. Со временем он превратился в легенду французской инженерии. Стройный, с изящными линиями, он стал символом передовых разработок, которые Франция готовила к 1940 году, но не смогла воплотить. В этом он близок к танкам Somua S40 и B1 Ter или винтовке MAS 40, которые так же дороги сердцу французских любителей военной истории.