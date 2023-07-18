Infosys запустила платформу Infosys Topaz для генеративного ИИ.

В понедельник второй по величине экспортер программных услуг в Индии, Infosys, заявила, что подписала соглашение с клиентом, имя клиента не раскрывается, о предоставлении услуг искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации, рассчитанных на пять лет, с планируемыми затратами, оцениваемыми в 2 миллиарда долларов.

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В соглашение включены услуги по разработке, модернизации и обслуживанию, связанные с искусственным интеллектом и автоматизацией, говорится в заявлении компании.

Генеративный чат-бот от OpenAI, поддерживаемый Microsoft, ChatGPT покорил мир в конце 2022 года, и компании по всему миру удвоили инвестиции в ИИ.

Решение Infosys было принято после того, как конкурент Tata Consultancy Services заявил, что планирует обучить 25 000 инженеров, чтобы получить их сертификацию по Microsoft Azure Open AI. Другой конкурент Wipro планирует инвестировать 1 миллиард долларов в искусственный интеллект (ИИ) в течение следующих трех лет.

Компания Infosys из Бангалора в конце мая запустила платформу Infosys Topaz для генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Ожидается, что компания опубликует результаты за первый квартал 20 июля.

Также на прошлой неделе индийская Wipro объявила о плане потратить 1 миллиард долларов в рамках цели компании по повышению квалификации своей рабочей силы для использования ИИ и внедрения этой технологии в предложения продуктов фирмы. В рамках планов фирмы 2,5 тысячи сотрудников будут обучены использованию ИИ, а третья по величине в стране компания, предоставляющая программные услуги, планирует привлечь 30 000 сотрудников из своих облачных, аналитических, консалтинговых и инженерных групп для интеграции ИИ со своими продуктами и услугами.

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