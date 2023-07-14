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Bard AI все еще не приносит денег Google
Амар Субраманья заявил что Bard — это эксперимент Google с ИИ.

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В то время как ChatGPT уже развернул подписку ChatGPT Plus для генеративных ответов ИИ, Google не планирует в ближайшее время монетизировать свой ИИ Bard.

В ходе конференции со СМИ Амар Субраманья, вице-президент по разработкам Bard, подтвердил: «Google не планирует монетизировать Bard прямо сейчас. Бард все еще экспериментальный, и мы улучшаем его каждый день». 

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Google объявил что в последнем крупном обновлении Bard теперь распознает новые языки и доступен более чем на 40 языках, включая девять индийских языков — хинди, тамильский, телугу, бенгали, каннада, малаялам, маратхи, гуджарати и урду.

Это крупнейшее объявление, связанное с Bard, с момента его запуска в марте 2023 года. Bard доступен в большинстве стран мира и на наиболее распространенных языках. Google также расширил доступ к Bard из большего количества стран, включая Бразилию и Европу. 

Теперь пользователи также могут изменить тон и стиль ответов Барда на пять различных вариантов: простой, длинный, короткий, профессиональный или случайный. Эта функция работает на английском языке и скоро будет расширена на новые языки.

Google добавляет новые способы закреплять и переименовывать разговоры с Бардом на более чем 40 языках. Теперь, когда пользователи начинают беседу, они увидят опции для закрепления, переименования и выбора недавних бесед на боковой панели. Google также упростил пользователям возможность делиться частью или всем своим чатом Bard со своей сетью. С помощью общих ссылок пользователи могут делиться своими идеями и творениями с другими на более чем 40 языках.

И все же, если спросить Google о Bard и его стремлениях к генеративному ИИ, у Google есть один четкий ответ: Bard — это эксперимент Google с ИИ.

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