ЕС объявляет о новом пакте с США о передаче данных
Европейская комиссия объявила о заключении соглашения о передаче данных с США. Соглашение было заключено после того, как высший суд Европы аннулировал два предыдущих соглашения, лежащих в основе того, как тысячи компаний передают личные данные европейцев через Атлантику. Верховный суд Европы отклонил предыдущие две сделки после того, как были высказаны опасения, что спецслужбы США могут получить доступ к личным данным европейцев.
Гарантии, принятые правительством США в области национальной безопасности (включая механизм возмещения ущерба), применяются ко всем передачам данных в соответствии с GDPR компаниям в США, независимо от используемых механизмов передачи. Таким образом, эти гарантии также облегчают использование других инструментов, таких как стандартные договорные положения и обязательные корпоративные правила.
Представитель ЕС заявил, что меры, принятые Соединенными Штатами, обеспечили адекватный уровень защиты личных данных европейцев, передаваемых через Атлантику для коммерческого использования. В нем говорится, что новые обязательные меры безопасности, такие как ограничение доступа спецслужб США к данным ЕС тем, что является «необходимым и соразмерным», и создание Суда по пересмотру защиты данных для европейцев, решают все проблемы, поднятые высшим судом Европы.
реклама
«Новая структура конфиденциальности данных между ЕС и США обеспечит безопасные потоки данных для европейцев и обеспечит правовую определенность для компаний по обе стороны Атлантики», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила