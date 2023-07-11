Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ЕС объявляет о новом пакте с США о передаче данных

Новый пакт дает простым пользователям интернет большие гарантии безопасности личных данных.
[ ] для раздела Блоги
+
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает

Европейская комиссия объявила о заключении соглашения о передаче данных с США. Соглашение было заключено после того, как высший суд Европы аннулировал два предыдущих соглашения, лежащих в основе того, как тысячи компаний передают личные данные европейцев через Атлантику. Верховный суд Европы отклонил предыдущие две сделки после того, как были высказаны опасения, что спецслужбы США могут получить доступ к личным данным европейцев.

Гарантии, принятые правительством США в области национальной безопасности (включая механизм возмещения ущерба), применяются ко всем передачам данных в соответствии с GDPR компаниям в США, независимо от используемых механизмов передачи. Таким образом, эти гарантии также облегчают использование других инструментов, таких как стандартные договорные положения и обязательные корпоративные правила.

 Представитель ЕС заявил, что меры, принятые Соединенными Штатами, обеспечили адекватный уровень защиты личных данных европейцев, передаваемых через Атлантику для коммерческого использования. В нем говорится, что новые обязательные меры безопасности, такие как ограничение доступа спецслужб США к данным ЕС тем, что является «необходимым и соразмерным», и создание Суда по пересмотру защиты данных для европейцев, решают все проблемы, поднятые высшим судом Европы.

реклама

«Новая структура конфиденциальности данных между ЕС и США обеспечит безопасные потоки данных для европейцев и обеспечит правовую определенность для компаний по обе стороны Атлантики», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша безопасность данных
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
13
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
80
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
20
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
32
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
82
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
11

Интересные материалы

Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
30 июня 2023 80

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось фото правил ЧВК "Вагнер", подписанных Пригожиным в 2014 году
35
Илон Маск объяснил, почему Украина остерегается начать контрнаступление основными силами
23
Спецназ ВСУ пытался добраться до сбитой Storm Shadow, но секреты ракеты достанутся инженерам РФ
26
Народную GeForce GTX 1650 протестировали в тяжелых ААА-играх — стабильные 50+ FPS во всех проектах
12
Leopard ВСУ впервые появился на Луганской ЛБС и уклонился от боя с российским танком, отступив
6
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения колонны бронетехники ВСУ огнём артиллерии и минами
5
Tele2 закроет в России несколько сотен магазинов
1
AMD планировала использовать испарительную камеру для процессоров Zen 4
1
В «Ростехе» сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уже выпускаются серийно
4
WSJ: Украинское контрнаступление заглохло из-за дефицита танков, бронемашин и снарядов
5
Economist: ВСУ после неудач в начале наступления рискуют саперами для обезвреживания мин
3
Министры иностранных дел Турции и России обсудили 'зерновую сделку' и ситуацию на Украине
1
США возмущены опасными манёврами пилотов истребителей Су-35 и Су-27 РФ над Сирией и Чёрным морем
5
Видео: вертолёты Ка-52 и штурмовики Су-25 уничтожают военную технику ВСУ в рамках отражения наступления
+
Песков назвал нарушением договорённостей передачу Киеву командиров «Азова»
2
Оверклокер купил несуществующий SSD Samsung 980 EVO 4 Тбайт за 40 евро и протестировал его
22
Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС
2
Отражая наступление, ВС РФ за сутки подбили без малого 40 единиц военной техники ВСУ
2
В первых тестах предполагаемый Intel Core i7-14700K быстрее 13700K до 18%
2
Генсек НАТО заявил, что страны-члены альянса займут в Вильнюсе «единую позицию» по Украине
5

Популярные статьи

Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
53
8 экономических стратегий и градостроительных симуляторов на ПК, в которые можно играть бесконечно
17
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 2
28
Как я пережил операцию по удалению доброкачественной опухоли (гигромы) на запястье - впечатления
30
Мои впечатления от игры Dark Souls Remastered. Часть 1
8
Простой способ скачать любое видео на youtube
18
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июля
1
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
13
Почему в США растёт количество случаев мочекаменной болезни у детей
5
Лидер словацкой оппозиции: Украина в НАТО – прямой путь к Третьей мировой войне
4

Сейчас обсуждают

ensiferum76
14:58
Может быть отсутствие SSE4.2 ?
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
Лев корл
14:58
Будь как дома путник я ни в чем не откажу...))))
Инопресса: ВСУ захватили семь деревень и праздуют, про возврат Крыма уже никто и не вспоминает
Eisbrecher
14:56
Спасибо за контент! Огромная работа.
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
Marc Crass
14:56
М-да, тыщу баксов за сие... Про рублёвые цены и говорить нечего.
Собираем игровой компьютер на процессоре и видеокарте от Intel, которого хватит для игр еще на 5 лет
Глеб Горбунов
14:53
Кинжал тестируется в СВО. 🤔 А раньше он выпускался с целью ведения научно-исследовательских и конструкторских работ. Теперь уже вышли в твёрдую серию И можем продолжать тестировать. Главное это то, ...
В «Ростехе» сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уже выпускаются серийно
R_baron
14:53
Чтото я не верю что 12400 на 5лет хватит, мой 10400 отыквился за 2 года)
Собираем игровой компьютер на процессоре и видеокарте от Intel, которого хватит для игр еще на 5 лет
хахахер
14:49
пелоси была любовницей кеннеди по молодости
Лексус и Вован спросили у Киссинджера, кто убил Кеннеди, кто на самом деле взорвал Северные потоки
vaschar37
14:49
Можно сравнить энергоэффективный Xeon e5450 на 775 с Core i7 2600k
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
Кызахстанчево
14:48
а если казахи к макорону на танках подедут и начнут разембаум
Экс-аналитик Пентагона: США хотят избавиться от запасов кассетных боеприпасов
Джон Ренбо
14:48
Мать Асус говнище, у меня такая ,при включении секунд 5 раскручивает вентиляторы и ничего не происходит. МСИ сразу начинают загрузку.
Собираем игровой компьютер на процессоре и видеокарте от Intel, которого хватит для игр еще на 5 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем