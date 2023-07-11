Европейская комиссия объявила о заключении соглашения о передаче данных с США. Соглашение было заключено после того, как высший суд Европы аннулировал два предыдущих соглашения, лежащих в основе того, как тысячи компаний передают личные данные европейцев через Атлантику. Верховный суд Европы отклонил предыдущие две сделки после того, как были высказаны опасения, что спецслужбы США могут получить доступ к личным данным европейцев.

Гарантии, принятые правительством США в области национальной безопасности (включая механизм возмещения ущерба), применяются ко всем передачам данных в соответствии с GDPR компаниям в США, независимо от используемых механизмов передачи. Таким образом, эти гарантии также облегчают использование других инструментов, таких как стандартные договорные положения и обязательные корпоративные правила.

Представитель ЕС заявил, что меры, принятые Соединенными Штатами, обеспечили адекватный уровень защиты личных данных европейцев, передаваемых через Атлантику для коммерческого использования. В нем говорится, что новые обязательные меры безопасности, такие как ограничение доступа спецслужб США к данным ЕС тем, что является «необходимым и соразмерным», и создание Суда по пересмотру защиты данных для европейцев, решают все проблемы, поднятые высшим судом Европы.

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«Новая структура конфиденциальности данных между ЕС и США обеспечит безопасные потоки данных для европейцев и обеспечит правовую определенность для компаний по обе стороны Атлантики», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.