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Самое важное, что нужно знать о батарее смартфона, это то, что это конечный ресурс, который со временем теряет емкость. К сожалению, это неотъемлемая характеристика, и это верно независимо от того, какое мобильное устройство вы используете. Кроме того, чем больше вы используете свой смартфон, особенно чем больше он подвергается непрерывной зарядке, тем сильнее сокращается срок службы его батареи. По крайней мере, отчасти поэтому смартфон, который использовался в течение года, имеет заметно меньшее время автономной работы, чем новый. Но вы сможете решить проблему несколькими относительно простыми способами.



Самый простой и действенный способ — не заряжать смартфон до 100% и не держать его заряженным. Большинство экспертов по аккумуляторам дают один и тот же совет. Быстрый способ сократить срок службы батареи и ухудшить ее производительность — регулярно заряжать батарею или оставлять ее подключенной к сети (или оставлять на зарядном устройстве) до 100% заряда. Есть несколько технических причин, но основная идея заключается в том, что чем выше уровень заряда, тем быстрее заканчивается электролит, необходимый для работы батареи. По мере разложения электролита количество заряда, который он может удерживать, уменьшается.



Не стоит оставлять смартфон все время полностью заряженным или, наоборот, держать уровень заряда слишком низким. По возможности лучше оставаться посередине.

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Потратив немного времени и изменив свои привычки в отношении зарядки, вы сможете продлить срок службы аккумулятора на долгие месяцы и годы.





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Советы для пользователей Google Pixel.

Если у вас смартфон Google Pixel 2019 года выпуска или новее, то есть модель Pixel 4 или новее, обратите внимание на настройку «Адаптивная зарядка».



- Откройте меню «Аккумулятор» в «Системных настройках».

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- Откройте «Адаптивные настройки».

- Активируйте тумблер рядом с «Адаптивная зарядка».



Включение этой функции приведет к тому, что ваш смартфон будет заряжаться медленно, когда вам нужно на длительное время подключить его к источнику питания, например, ночью. При использовании этого метода, по крайней мере теоретически, для достижения стадии полного заряда 100% потребуется много времени, поэтому вы не сможете долго держать полный заряд. Изначально эта функция работала только тогда, когда вы заряжали телефон с 9 вечера до 4 утра и устанавливали будильник с 3 до 10 утра. Недавно пользователи Pixel обнаружили, что эта функция стала гораздо более гибкой и работает так же, как при обычной зарядке, даже если не установлены будильники. Однако официальная документация еще не отразила эти изменения, и на данный момент неясно, насколько широко будет доступна эта функция.





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Советы для пользователей Samsung Galaxy

Смартфоны Galaxy имеют аналогичную систему, которая автоматически ограничивает скорость зарядки, но способ ее использования немного отличается.

- Найдите «батарея» в системных настройках.

- Найдите параметр «Защита аккумулятора» и выберите его.

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- Активируйте тумблер рядом с «Защита аккумулятора».



Эта настройка прекратит зарядку, когда уровень заряда батареи вашего смартфона Galaxy достигнет 85%. В результате время автономной работы при использовании устройства Galaxy будет намного лучше. Однако эта установка не идеальна. В качестве универсального варианта, применимого на все случаи жизни, рассмотрите следующие советы.



Совет для всех пользователей Android

Даже если вы уже используете настройки экономии заряда батареи от Samsung, Google или других производителей Android-смартфонов, рассмотрите этот последний совет как дополнение. Если вы являетесь пользователем смартфона без защиты аккумулятора, этот шаг является обязательным.

- Установите отличное приложение AccuBattery.

- Откройте приложение и найдите синий ползунок в процентном круге.

- Сдвиньте маленький синий флажок влево и вправо на нужное значение. Рекомендуется 90%. Постепенно снижайте его до 85% или 80%, чтобы увидеть, есть ли разница.

После завершения этого шага AccuBattery будет отправлять сигнал тревоги всякий раз, когда заряд батареи достигает установленного вами уровня. Это признак того, что пора отключить смартфон от зарядного устройства. Приложение можно использовать бесплатно. Однако вы можете перейти на профессиональную версию за 4 доллара, если хотите удалить рекламу в приложении, использовать дополнительные функции и поддержать разработчика. Но это не обязательно.

Конечно, делать это вручную немного хлопотно, но как только вы привыкнете, управлять будет не так уж и сложно. Самый простой способ — завести привычку заряжать смартфон перед сном или сразу после пробуждения утром. Также важно всегда заряжать смартфон в обеденное время, чтобы уровень заряда батареи не стал слишком низким.



Какой бы метод вы ни использовали, окончательный идеал — поддерживать емкость аккумулятора на уровне от 20% до 80% без слишком долгой или непрерывной зарядки смартфона. Это верно независимо от того, используете ли вы смартфон Android или любое другое электронное устройство. Комбинация описанных выше методов может воплотить этот идеал в жизнь, что приведет к лучшему и более длительному времени автономной работы ваших устройств, чем когда-либо прежде.