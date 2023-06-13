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Как защитить свои данные от домашних роботов-уборщиков

Встроенные камеры и микрофоны домашних помощников это лазейки для хакеров в вашу личную жизнь.
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На земле очень небольшой процент людей, которые любят пылесосить, поэтому для большинства из нас робот-пылесос — это находка. 

Роботы-пылесосы, мойщики окон, газонокосилки, чистильщики бассейнов — эти потрясающие устройства помогут вам со всеми вашими потребностями. 

Роботы-пылесосы с камерами становятся все более популярными, поскольку они предлагают дополнительные функции, такие как картографические возможности и интеллектуальная навигация. Но по мере развития технологий мы должны задаться вопросом, насколько безопасны и надежны эти продукты. 

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В прошлом месяце Dyson выпустила свой первый робот-пылесос Dyson 360 Vis Nav, который предлагает 360-градусную камеру, к которой можно получить доступ в любое время через приложение Dyson.

Находитесь ли вы впереди или сзади, слева или справа от робота — он может видеть каждое ваше движение. 

Ecovacs Deebot X1 OMNI также имеет камеру, причем камера используется для обнаружения объектов. Эти роскошные домашние роботы продаются по цене более 200.000 рублей.

Конечно моделей с камерами гораздо больше, но сейчас не об этом.

Если камера, которая следует за вами повсюду, вызывает у вас дискомфорт, есть масса отличных моделей без камер, например как HOBOT LEGEE D8.

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LEGEE D8 предпочитает не использовать камеру, что повышает безопасность, но при этом предлагает умную уборку дома по более доступной цене. Стоимость LEGEE D8 начинается от 70.000 рублей. 

Так насколько безопасны роботы-пылесосы с встроенными камерами?

Пылесосы, оснащенные камерами, могут снимать изображения или видео вашего дома. Это, конечно, может вызвать проблемы с конфиденциальностью, поскольку вам может быть не комфортно от осознания того, что в доме есть устройство собирающее визуальные данные в вашем жилом пространстве.

Каждый, кто покупает робот-пылесос или любое другое роботизированное устройство, должен учитывать, что данные собираются, хранятся и передаются. Лучший способ узнать, как производитель вашего робота заботится о ваших данных, — проверить его политику конфиденциальности и условия обслуживания. 

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Любое устройство с камерой и подключением к Интернету может быть уязвимо для попыток взлома.

В то время как уважаемые производители стремятся внедрять меры безопасности, очень важно выбрать робота-пылесоса от надежного бренда, который инвестирует в кибербезопасность и регулярно выпускает обновления прошивки для устранения потенциальных уязвимостей.

Если конфиденциальность и безопасность являются вашими главными проблемами, выбор робота-пылесоса без камеры может обеспечить душевное спокойствие.

Модели без камеры полагаются на другие датчики, такие как инфракрасные или лазерные датчики, для навигации и составления карты вашего дома. Эти пылесосы по-прежнему могут эффективно чистить полы без сбора визуальных данных.

Большинство крупных компаний инвестируют миллионы в кибербезопасность.

Конечно, ни один из них не может на 100% гарантировать вашу конфиденциальность и безопасность данных, но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы было спокойнее. 

Потенциальную угрозу безопасности представляют не только продукты сами по себе, вам необходимо убедиться, что ваша собственная домашняя сеть защищена, и что у вас есть меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа.

Независимо от того, есть ли у вашего робота-пылесоса камера, вы можете предпринять шаги для повышения безопасности своих умных домашних устройств.

К ним относятся регулярное обновление прошивки вашего робота, использование надежного и уникального пароля для приложения или панели управления вашего робота, а также обеспечение безопасности вашей сети Wi-Fi с помощью надежного пароля и шифрования. 

Вы также можете выбрать, какими данными вы хотите поделиться через различные приложения. Вы можете увидеть, какие приложения отслеживают активность вашего телефона, перейдя в настройки конфиденциальности вашего устройства.

На iPhone вы можете попросить приложения не отслеживать вас и выбрать, какие из них имеют доступ к вашим данным. 

И все же робот-пылесос с камерой обладает несомненными преимуществами.

Робот-пылесос с камерой может предоставлять расширенные функции, такие как картографирование, улучшенная навигация, обнаружение объектов, удаленный мониторинг и настраиваемые параметры уборки. 

Эти преимущества способствуют более эффективной и индивидуальной уборке, что делает ваш робот-пылесос еще более ценным и удобным инструментом для поддержания чистоты в доме. 

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Выбор между роботом-пылесосом с камерой или без нее в конечном итоге зависит от ваших личных предпочтений и терпимости к риску в отношении конфиденциальности и безопасности. Хотя производители вкладывают средства в кибербезопасность, ни одно решение не является на 100% надежным. 

Покупая оборудование от известных брендов, защищая свою домашнюю сеть и принимая обоснованные решения об обмене данными, вы можете найти баланс между удобством роботов-пылесосов и необходимостью защиты вашей конфиденциальности и безопасности в эпоху умного дома.

 

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