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Xbox Showcase 2023 порадовал поклонников 11 новыми играми от Xbox, включая Fable , Avowed , Senua's Saga: Hellblade II и долгожданную Starfield от Bethesda.

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Еще четырнадцать игр были продемонстрированы сторонними студиями, в том числе совершенно новая игра по вселенной Star Wars от Ubisoft.

Xbox также анонсировала обновленную консоль Xbox Series S, которая появится позже в этом году в черном цвете и с увеличенным объемом памяти на 1 ТБ.

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Вот некоторые из основных новинок.

Starfield

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Наконец-то, Starfield обещает стать чем-то особенным. Здесь вы не войдете в космический бар с десятками инопланетных видов. Это не Звездные войны. Starfield опирается на более «реалистичный» опыт исследования космоса.

Starfield выйдет 6 сентября на Xbox Series X|S и ПК.





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Fable

Продолжение легендарной игры которая впервые появилась в далеком 2004 когда многие ее теперешние поклонники еще не родились.

Главную роль исполнил актер Ричард Айоаде, известный по сериалу IT Crowd(Компьютерщики).

Fable еще не получила дату выпуска.

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South of Midnight

Действие игры происходит на глубоком юге Америки. Это фэнтезийный боевик от третьего лица.

Игра разрабатывается студией Compulsion Games, и должна выйти в 2024 году.





Star Wars Outlaws

Игра по вселенной Star Wars с открытым миром. Действия этой части происходит между событиями «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».

Star Wars Outlaws выйдет на консолях и ПК в 2024 году.





Avowed

В Avowed от Obsidian Entertainment вы вооружены мечами, произносите мощные заклинания и исследуете волшебную страну, населенную темной магией.

Avowed от Obsidian Entertainment обещают доделать через год и выпустить на Xbox Series X|S и ПК.





Flight Simulator 2024

Новая игра Flight Simulator, на этот раз с упором на построение карьеры в мире авиации. Доставляйте грузы, проводите рискованные спасательные операции, тушите лесные пожары и многое другое.

Xbox также поделилась новостями о DLC Dune, в котором вы можете управлять орнитоптером Дома Атрейдесов, который появится в Flight Simulator в ноябре, одновременно с выпуском Dune: Part Two.





Senua's Saga: Hellblade II

Hellblade II демонстрирует игровой движок с впечатляющим звуком и визуальными эффектами.

Игра выйдет на Xbox Series X|S и ПК в следующем году.





Forza Motorsport

Forza Motorsport — очередная игра в серии Forza, предлагающая детализированные и реалистичные гоночные впечатления. Forza Motorsport может похвастаться более чем 500 кастомизируемыми автомобилями и детально проработанными реальными трассами.

Симулятор появится на Xbox Series X|S и ПК 10 октября.





Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Phantom Liberty задуман как «шпионский триллер», обновление включает новую локацию на карте, и обновленный актерский состав с Идрис Эльба.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК 26 сентября.