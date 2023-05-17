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В США бывшему сотруднику Apple предъявили обвинение в краже технологии беспилотного вождения
Бывший инженер Apple, 35-летний Вейбао Ван, ранее проживал в Маунтин-Вью, штат Калифорния, и был принят на работу в Apple в 2016 году.
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Во вторник Соединенные Штаты объявили об обвинениях по пяти делам, связанным с предполагаемыми попытками кражи технологий в интересах Китая, России и Ирана, включая бывшего инженера Apple, обвиняемого в нацеливании на технологии компании в автономных системах, в том числе в беспилотных автомобилях, а затем в бегстве в Китай.

Случаи, подробно описанные на пресс-конференции Министерства юстиции, были сосредоточены на обвинениях в краже коммерческой тайны и других технологий. В двух случаях речь шла о том, что официальные лица США назвали сетями закупок, созданными для помощи российским военным и разведывательным службам в получении секретных технологий.

Эти пять случаев были первыми, о которых объявила «ударная группа» США, сформированная в феврале частично для защиты секретных технологий, хотя расследование началось еще до ее создания.

«Мы бдительно следим за соблюдением законов США, чтобы остановить поток секретных технологий нашим иностранным противникам», — заявил журналистам глава отдела национальной безопасности Министерства юстиции Мэтт Олсен. «Мы стремимся сделать все возможное, чтобы эти передовые инструменты не попали в руки иностранных противников».

Согласно апрельскому обвинительному заключению, обнародованному во вторник, бывший инженер Apple, 35-летний Вейбао Ван, ранее проживал в Маунтин-Вью, штат Калифорния, и был нанят Apple в 2016 году.

Уже работая в Apple он в 2017 году он устроился в США на работу в китайскую компанию, занимающуюся разработкой беспилотных автомобилей, и только спустя около четырех месяцев сообщил Apple о своей новой работе.

Министерство юстиции заявило, что после его последнего дня в Apple компания обнаружила, что он получил доступ к большому количеству конфиденциальных данных за несколько дней до своего ухода. Федеральные агенты обыскали его дом в июне 2018 года и обнаружили «большое количество» данных от Apple, добавил он. Вскоре после обыска он сел в самолет, летевший в Китай, сообщили в ведомстве.

Усилия Apple в области автомобилестроения, известные как Project Titan, развивались неравномерно с 2014 года, когда компания начала разрабатывать автомобиль с нуля. В декабрьском отчете говорится, что Apple отложила запланированный запуск автомобиля на 2026 год. Отчеты, поданные в штат Калифорния, показывают, что Apple тестирует автомобили на дорогах штата.

Apple отказалась комментировать этот случай.

Во втором деле, связанном с Китаем, прокуратура США выдвинула обвинения против 64-летнего Лиминга Ли из Ранчо Кукамонга, штат Калифорния, в краже коммерческих секретов у его калифорнийских работодателей для создания собственного конкурирующего бизнеса в Китае.

Прокуратура в Нью-Йорке обвинила 49-летнего Николаоса «Никоса» Богониколоса из Греции в контрабанде военных технологий американского происхождения в Россию, когда он работал оборонным подрядчиком для НАТО.

Гражданам России Олегу Сергеевичу Пацуле и Василию Сергеевичу Беседину было предъявлено обвинение в Аризоне за то, что они якобы использовали свою флоридскую компанию для отправки деталей самолетов российским авиакомпаниям, в то время как Министерство торговли в параллельном действии приостановило действие их экспортных привилегий.

Кроме того, прокуратура Нью-Йорка выдвинула обвинения против 39-летнего Сянцзяна Цяо, также известного как Джо Хансен, в том, что он якобы использовал китайскую компанию, которая является объектом американских санкций, для предоставления Ирану материалов, используемых при производстве оружия массового уничтожения.

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По словам официальных лиц США, Цяо и Ван остаются на свободе в Китае, а четверо других обвиняемых арестованы.

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#apple #кража
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