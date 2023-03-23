Не прошло и года... Хотя нет, прошло

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Соединенные Штаты и Россия всегда были в разногласиях друг с другом, даже если на практике они придерживаются одного и того же взгляда. Неудивительно, что страны все больше настороженно относятся к технологиям, которые были разработаны и созданы в странах, потенциально враждебно настроенных по отношению к ним. То же самое верно и для Китая, о чем свидетельствуют запреты на TikTok и возмущение общественности против смартфонов китайского производства.

Теперь российское правительство приказало своим сотрудникам избавиться от своих iPhone к апрелю, сославшись на опасность взлома и шпионажа. Российская газета «Коммерсантъ» сообщила, что в марте первый заместитель главы администрации России Сергей Кириенко провел совещание по поводу президентских выборов 2024 года.

На этой встрече чиновник объявил, что айфоны запрещены и что все российские госслужащие должны избавиться от своих айфонов до 1 апреля или «отдать их детям».

Кремль считает, что iPhone от Apple представляют угрозу безопасности и «более подвержены взлому и шпионажу со стороны западных экспертов по сравнению с другими смартфонами». По данным The Register, запрет изначально предназначался для людей, работающих в администрации президента. В конце концов, и другим правительственным чиновникам, также было приказано избавиться от своих iPhone до конца марта.

Российские власти сообщили чиновникам, что вместо iPhone они могут использовать устройства под управлением Android, любой китайской операционной системы или российской ОС Aurora. Некоторые сотрудники, которые использовали iPhone, могут получить устройства бесплатно от правительства.

В марте прошлого года Apple прекратила продажу своих iPhone в России. Линейка iPhone 14 никогда официально не запускалась в России, и компания не планирует возвращаться на рынок. Даже на телефонах Android магазин Google Play недоступен для пользователей в России; вместо этого они могут загружать приложения из альтернативы под названием NashStore.





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