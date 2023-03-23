Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Proxvosst За пост начислено вознаграждение
Российским чиновникам указано избавиться от своих айфонов из-за рисков утечки информации
Не прошло и года... Хотя нет, прошло
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Российским чиновникам приказали избавиться от своих айфонов, сославшись на шпионские риски

реклама

Соединенные Штаты и Россия всегда были в разногласиях друг с другом, даже если на практике они придерживаются одного и того же взгляда. Неудивительно, что страны все больше настороженно относятся к технологиям, которые были разработаны и созданы в странах, потенциально враждебно настроенных по отношению к ним. То же самое верно и для Китая, о чем свидетельствуют запреты на TikTok и возмущение общественности против смартфонов китайского производства.

Теперь российское правительство приказало своим сотрудникам избавиться от своих iPhone к апрелю, сославшись на опасность взлома и шпионажа. Российская газета «Коммерсантъ» сообщила, что в марте первый заместитель главы администрации России Сергей Кириенко провел совещание по поводу президентских выборов 2024 года.

На этой встрече чиновник объявил, что айфоны запрещены и что все российские госслужащие должны избавиться от своих айфонов до 1 апреля или «отдать их детям».

Российским чиновникам приказали избавиться от своих айфонов, сославшись на шпионские риски

Кремль считает, что iPhone от Apple представляют угрозу безопасности и «более подвержены взлому и шпионажу со стороны западных экспертов по сравнению с другими смартфонами». По данным The Register, запрет изначально предназначался для людей, работающих в администрации президента. В конце концов, и другим правительственным чиновникам, также было приказано избавиться от своих iPhone до конца марта.

Российские власти сообщили чиновникам, что вместо iPhone они могут использовать устройства под управлением Android, любой китайской операционной системы или российской ОС Aurora. Некоторые сотрудники, которые использовали iPhone, могут получить устройства бесплатно от правительства. 

В марте прошлого года Apple прекратила продажу своих iPhone в России. Линейка iPhone 14 никогда официально не запускалась в России, и компания не планирует возвращаться на рынок. Даже на телефонах Android магазин Google Play недоступен для пользователей в России; вместо этого они могут загружать приложения из альтернативы под названием NashStore.


рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #iphone #чиновник
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple запатентовала складной телефон, который самостоятельно закрывается при падении
Apple в 2022 году захватила 75% премиального сегмента глобального рынка смартфонов
iOS 16.4 добавит 6 новых функций в iPhone
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под Бахмутом заметили украинские Leopard 2 – ожидается наступление и попытка окружить ЧВК «Вагнер»
19
Майнеры находят новые методы применения своим видеокартам
9
Поставка урановых снарядов Украине усилит тренд на уничтожение запасов оружия на Западе
5
Повышение напряжения до 1,55 В моментально испортило Ryzen 9 7950X3D
5
Почему GeForce RTX 3070 Ti не подходит для игр в 2К, и есть ли более выгодные альтернативы
43
53 смартфона Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 14 на базе Android 13
3
Чем Россия может ответить на решение Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном
2
Дроны-камикадзе атаковали Севастополь – удар координировал американский шпион RQ-4 Global Hawk
9
Nvidia объявила о прорыве в области вычислительной литографии
7
Украинский военный рассказал о последствиях утечек информации о воздушном пространстве страны
4
Специалисты нашли одну из причин падения fps в ряде современных игр на платформах Intel и AMD
2
Санкции США в сфере литографии вряд ли ограничатся предлагаемыми сейчас мерами
3
RTX 3080 Ti ломаются в Diablo 4 после кат-сцен
+
CCP Games получила $40 млн на создание блокчейн-игры во вселенной EVE Online
+
Польша продолжает входить в тройку крупнейших европейских экспортеров в Россию
1
Известный оверклокер в прямом эфире сжёг самый быстрый игровой процессор Ryzen 9 7950X3D
6
Почему мы не рекомендуем покупать Core i9-13900KF, и сколько можно сэкономить на старых флагманах
6
Почему Си Цзиньпин так и не позвонил Зеленскому
41
Инженеры Tesla долго сопротивлялись решению Илона Маска отказаться от радаров
1
Российские ученые создали протез левого желудочка сердца для детей
+

Популярные статьи

Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch
5
Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
53
Как сэкономить при сборке игрового компьютера в 2023 году — 5 полезных советов
8
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
83
5 игр типа GTA, о которых вы могли не знать
6
Большая весенняя распродажа легального ПО – лицензионный Windows 11 Pro стоит всего $10.45
Топовый конфиг на RTX 4090 в начале 2023 года
18
Почему визит Си Цзиньпиня в Москву для Украины не предвещает ничего хорошего
16
Видеокарта RTX2060 от Gigabyte в 2023 году - краткий обзор
16
Мои впечатления от игры Gothic 3. Часть 1
6

Сейчас обсуждают

Роман Калашников
16:19
Можно найти, однозначно. Однако автор пришёл к выводу, что "хватит любого бюджетного кулера на 3-х теплотрубках". Не пришлось искать, то есть.
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
Nutty8721
16:18
Вот и вагнер закончился...
Bloomberg: Пригожин планирует вывести ЧВК «Вагнер» из Бахмута и отправиться в Африку
Эбельги хвайги дур
16:16
Баркала брат, саул тебе за обзор.
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
emu77
16:15
Дома одна G102 и две G305. Подтверждаю - у всех через год с хвостиком (и без :) ) левый даблклик. Сразу меняю микрик на Kailh GM 8.0 80M с али, дело 10-15 минут. В остальном - отличные грызуны!
Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
vovka_br
16:14
для какой одной? b350 только до 3000 серии. b450 может не запускать 5000. очнись, если тебе где то обещали, то не значит что все работает в реальной жизни.
Владельцам Ryzen 9 7950X3D рекомендуют обновить драйвер чипсета – падение скорости достигает 100 fps
Megagad
16:12
Сейчас на авито Д14 можно найти за 2500-3000р Чем не "бюджетно"? А если поискать - то и ИФХ-14 за тысячу-полторы...
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
vovka_br
16:11
да были проблемы, только вышел патч для винды и ДРМ и пофиксили ВСЕ за МЕСЯЦ. на любимке амуже проблемы копятся годами, а некоторые так и не решены. для того же 7950x3d вообще надо шить биос, что бы п...
Владельцам Ryzen 9 7950X3D рекомендуют обновить драйвер чипсета – падение скорости достигает 100 fps
Megagad
16:11
а где собственно сам "бюджет" данных кулеров? ЦЕНЫ ГДЕ?
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
DonCarleone
16:09
Ну сдавайтесь тогда....
Генсек НАТО сообщил о снарядном голоде и неспособности альянса увеличить поставки боеприпасов Киеву
Ярослав Голованов
16:09
Сразу видно, что 99% статьи не читал. А то бы заметил и MSI
Специалисты нашли одну из причин падения fps в ряде современных игр на платформах Intel и AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем