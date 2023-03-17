Google Glass больше не купить.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Когда-то это была настоящая магия и переворот на рынке. Но все не вечно... Очки дополненной реальности дебютировали в 2013 году, и с тех пор Google пытался довести продукт до ума. Но на этой неделе Google принял решение полностью прекратить продажу устройства с этого месяца.

Фактически, Google также прекратит поддержку Google Glass к сентябрю этого года. Это не первый раз, когда компания решает прекратить продажу Google Glass. Выпустив устройство первого поколения, Google попытал счастья с другой моделью под названием Google Glass Enterprise Edition 2, которая также не взлетела.

Как вы, возможно, помните, первые Google Glass были нацелены на массовых потребителей, но из-за высокой цены в 1500 долларов и проблем с конфиденциальностью продукт так и не стал хитом, к которому стремился Google.

Продажа Google Glass закончилась 15 марта, но устройство будет продолжать запускать приложения до конца этого года. «Спасибо за более чем десятилетие инноваций и партнерства. С 15 марта 2023 г. мы больше не будем продавать версию Glass Enterprise Edition. Мы продолжим поддержку Glass Enterprise Edition до 15 сентября 2023 года», — говорится на сайте Google Glass.

Ожидается, что AR по-прежнему будет частью планов Google, и компания неоднократно подтверждала эту позицию, но прекращение проекта Google Glass предполагает, что у компании может быть еще один продукт в разработке, о котором возможно будет объявлено на презентации Google I/O 2023 в ближайшие месяцы.

Похоже, что AR сейчас не в центре внимания технологических гигантов благодаря дебюту чат-ботов на базе искусственного интеллекта.

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