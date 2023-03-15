Компания ограничивает набор новых работников и оставляет открытыми вакансии, только когда сотрудники увольняются.

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По словам людей, знакомых с ситуацией, Apple откладывает выплату бонусов некоторым корпоративным подразделениям и расширяет усилия по сокращению расходов, присоединяясь к коллегам из Силиконовой долины в попытках оптимизировать операции в непростые времена.

Этот сдвиг уменьшит частоту премий для части корпоративной рабочей силы Apple, заявили люди, которые просили не называть их имен, потому что план не был объявлен публично. Отдельно компания ограничивает найм новых рабочих и оставляет открытыми дополнительные вакансии только при увольнении сотрудников.

В прошлом Apple обычно раздавала бонусы один или два раза в год в зависимости от подразделения. Обычно это происходило в апреле и октябре. Согласно новому плану, в следующем месяце никто не получит бонусов, а все подразделения перейдут на годовой график с выплатами только в октябре.

Большинство подразделений Apple уже перешли на годовой график премий, включая разработку программного обеспечения.

Apple, самая дорогая компания в мире, начала затягивать пояса в июле прошлого года, когда галопирующая инфляция и опасения рецессии побудили ее занять более осторожную позицию. Производитель iPhone избежал массовых увольнений, которые происходят в большинстве его технологических коллег, но он сократил бюджеты, сократил количество сотрудников и приостановил набор сотрудников в нескольких подразделениях.

Акции Apple прекратили свой рост после того, как Bloomberg сообщил об этой новости во вторник, опустившись до сессионного минимума. Акции выросли примерно на 0,3 процента до 150,96 доллара по состоянию на 13:48 в Нью-Йорке.

Сотрудники по-прежнему планируют получить свои полные бонусы, только одним платежом, а не двумя. Тем не менее, это изменение может стать ударом по персоналу, особенно потому, что Apple не уведомляла об этом заранее. Рабочие часто рассчитывают на такие бонусы при составлении своего личного бюджета. Этот шаг также потенциально может помочь сохранить сотрудников, которые, возможно, планировали покинуть компанию после получения апрельской выплаты.

Этот шаг распространяется на инженеров и других лиц, не являющихся менеджерами, а также на менеджеров среднего звена, но не на старших сотрудников уровня директора и выше. Премии самых высокопоставленных сотрудников Apple обычно выплачиваются ежеквартально. Представитель компании из Купертино, штат Калифорния, отказался от комментариев.

Apple столкнулась с замедлением продаж, что усилило необходимость поддерживать экономичность операций. Выручка снизилась на 5 процентов в течение последнего квартала, что является более резким падением, чем прогнозировал Уолл-стрит, из-за проблем с производством iPhone и вялым спросом на Mac и носимые устройства. Ожидается, что продажи упадут на аналогичную сумму в текущем периоде.

Во время собрания акционеров Apple на прошлой неделе главный исполнительный директор Apple Тим Кук заявил, что компания по-прежнему особенно осторожна с деньгами.

«Мы очень осмотрительно и обдуманно относимся к расходам, и мы по-прежнему очень осмотрительны, когда дело доходит до найма», — сказал он акционерам. Кук отметил, что операционные расходы в прошлый квартал оказались ниже прогнозных и росли медленнее, чем в прошлом. Тем не менее, он добавил, что Apple продолжает «инвестировать в инновации».

В рамках этого более осторожного подхода к расходам Apple ограничила бюджеты на поездки. Компания также уволила некоторых контрактников.

Тем не менее, сотрудники Apple, как правило, находятся в менее шатком положении, чем сотрудники других крупных компаний Силиконовой долины, таких как Meta Platforms и Google Alphabet, которые подверглись значительным сокращениям. Apple удалось избежать увольнений отчасти потому, что она была более взвешенной при найме и расходах во время пандемии.

В рамках оптимизации Кук сам сокращает зарплату. В январе Apple объявила, что его компенсация за 2023 год упадет более чем на 40 процентов и составит примерно 49 миллионов долларов. Акционеры утвердили пакеты вознаграждения руководителей на ежегодном собрании Apple в прошлую пятницу.

В дополнение к сокращению расходов отдел кадров Apple внимательно следит за тем, как часто сотрудники приходят в офис. Текущая политика компании требует, чтобы сотрудники работали в здании Apple три раза в неделю. Некоторые сотрудники теперь обеспокоены тем, что повышенный контроль за посещаемостью офиса является предвестником того, что компания увольняет сотрудников, которые не соответствуют порогу трех дней в неделю.

Опасения распространились на сотрудников розничной торговли Apple. Некоторые из этих сотрудников сказали, что магазины все чаще проверяют в рабочее время на посещаемость. А некоторые работники розничной торговли, работающие неполный рабочий день, говорят, что им кажется, будто их поощряют увольняться, когда их просят работать больше часов и дней, чем они договорились при приеме на работу.

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